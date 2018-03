U nedjelju i ponedjeljak dijelovi Tuzle, Srebrenika, Lukavca i Teočaka bez struje

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 19.03.2018. godine (ponedeljak) na području Općine Srebrenik:

– u naseljima: Sladna Sušnica, Panđurište, Skopljaci, Ibrići, Vikali, Hodžići, Gulami i Hrvati u vremenu od 09:00 do 10:00 sati,

– u naselju Gulami u vremenu od 11:00 do 15:00 sati.

Dana 20.03.2018. godine (utorak) na području:

Grada Tuzla:

– u ulicama: Muharema Fizovića Fiska i Kojšino u vremenu od 08:30 do 11:30 sati,

– u ulicama: Hamdije Pozderca i Kojšino u vremenu od 11:00 do 13:30 sati.

Općine Lukavac:

– u naseljima: Orahovica; Jaruške; Turija (Centar, Ivkovina, Kišići, Čelari i Cerik), Rosulje, Tumare, Panjik, Mičijevići, Milino Selo, Komari i Stupari u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u naseljima: Turija (Ovršje-Palestina, Mosorovac), Devetak do Hodžića i dijelovi naselja Puračić (Caparde, Prosine i Devetačka) u vremenu od 08:00 do 08:30 i od 15:30 do 16:00 sati.