U nedjelju i ponedjeljak više dijelova TK bez struje

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 28.10.2018. godine (nedjelja) na području:

1. Grada Tuzla u ulicama: Bukinjska, Bosanskih Franjevaca, 26. Augusta, Omladinska, 38. Divizije, 21. Decembra, Blaža Josića, Majska, Vjekoslava Tunjića, Majevička, Mramorska, Arifa Redžića, Vojka Milovanovića i Branilaca Tuzle te u naseljima: Ljepunice, Milešići, Mramor Novi, Marina Glava, Selo Mramor, Dobrnja, Delići, Jasici, Hudeć, Šikara, Rapače, Bukinje, Lipnica, Plane i Divkovići u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.

2. Općine Srebrenik u ulicama: Hasana Kikića, Hazima Vikala, 21. Juna, Nedžada Šećića, Bajazita Kešetovića, Ivana Markovića Irca, Vahida Ibrića, Bosanskih Branilaca, 21. Srebreničke Brigade, Teritorijalne Odbrane 92, Radnička, Aleja Alije Izetbegovića, Varoških polja, Zlatnih Ljiljana, 1. Marta, Mije Gudeljevića, Kulina Bana, Srebreni grad, 211. Oslobodilačke Brigade, 25. Novembra, Maka Dizdara, 9. Septembra, Maršala Tita, Kiseljačka i Tuzlanskog Odreda u vremenu 09:00 do 12:00 sati.

Dana 29.10.2018. godine (ponedjeljak) na području:

1.Grada Tuzla u ulici Fra Blaža Josića u vremenu od 08:30 do 10:30 sati.

2. Općine Banovići u naseljima: Oskova , Brioni i Omazići u vremenu od 08:00 do 17:00 sati.

3..Općine Gradaćac:

– u naselju Srnice Gornje u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

– u naselju Hrgovi Donji kod škole vremenu od 09:00 do 15:00 sati.