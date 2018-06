U nedjelju i ponedjeljak više naselja u Živinicama, Tuzli, Lukavcu i Srebreniku bez struje

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 24.06.2018. godine (nedelja) na području Općine Živinice u ulicama: Sjever, Dubravska, 6. Istočno Bosanska, Kulići, Spreča Pravac, Tadići i Prvog Marta u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

Dana 25.06.2018. godine (ponedeljak) na području:

1. Grada Tuzla u naseljima: Vasići i Pelemišiu vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

2. Općine Lukavac u dijelu naselja Prokosovići kod restorana Sidro u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3. Općine Srebrenik:

– u naselju Grabovci prema Brdima u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u dijelu naselja Karaula u blizini novog mosta u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.