U nedjelju otvorenje ”Doma za majke Srebrenice”, centar će primiti 100 korisnika

Međunarodni forum solidarnosti ”Emmaus” godinama na području Potočara i Srebrenice provodi program kućne njege za majke Podrinja, gdje medicinski tim ove organizacije obilazi žene koje su se vratile na svoja ognjišta i vodi brigu u njima. Iz tog programa javila se ideja za izgradnju centra koji će biti mjesto življenja majki, ali i porodica koje su već u poznim godinama i o kojima nema ko voditi brigu. To je bila ideja i rahmetli Hatidže Mehmedović, predsjednice Udruženja ”Majke Srebrenice” koju su prepoznali u Emmaus-u, zatražili podršku organizacije Proplan iz Nizozemske i krenuli u realizaciju projekta.

”Kao i svima drugima, korona je otežala taj proces i moram biti iskren malo smo se brinuli prije dvije godine da li će to biti završeno. To je otežalo i našem donatoru tamo, a kamoli kod nas pored svih projekata koje imamo i potreba naših korisnika. Tako da je to ideja, slijed iz čega je sve to nastalo i hvala Bogu uspjeli smo”, kazao je Elmedin Škrebo, pomoćnik direktora MFS ”Emmaus”.

Izgradnja centra je koštala 4,5 miliona KM, a u realizaciju su se uključili i donatori iz BiH, pa su ponajviše sredstava osigurali Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Rijaset Islamske zajednice u BiH, ali i nekoliko gradova iz naše zemlje, zatim Sandžaka, te Vlade Tuzlanskog kantona i Kantona Sarajevo. Prioritet za smještaj u Centru imat će majke, ali kako navodi Škrebo, za sada imaju zahtjeve i ljudi koji su porijeklom iz Podrinja, a sada žive u nekom drugom mjestu, čak i van granica naše zemlje.

”Što je na neki način podrška povratku u lokalnu zajednicu. Imamo slučajeva želje za povratkom starijih bračnih parova koji imaju ukopane sinove u Potočarima, neki imaju i žive koji ih pomažu u FBiH ili vani da funkcionišu, pa čak ima i iz drugih domova, vratili bi se da borave na svome”, kazao je Škrebo.

Kapacitet Centra je stotinjak osoba, a svaka osoba će na raspolaganju imati 26 kvadrata. Centar ima i prateće sadržaje poput paviljona Bosanska soba u kome će biti organizovana druženja, zatim restorana, prostorija za administraciju Centra, te Ambulante porodične medicine. Tu će se obavljati i specijalistički pregledi korisnika, a koje obavljaju ljekari kliničkih centara iz Tuzle i Sarajeva, te bolnice u Gračanici. Na pitanje koliko će korisnici moći ostati u Centru, iz Emmausa navode da nema jedinstvenog modela i vremenskog ograničenja.

”Ovo je jedan specifičan program socijalne zaštite starijih osoba gdje ćemo više nego bilo gdje morati se posvetiti svakom slučaju pojedinačno. Mi smo pokušavali iznaći neki model, jedinstven stav kada je riječ o korisnicima, da znamo primat ćemo ovako i ovoliko, ali nevjerovatno je kada gledamo majke u programu kućne njege, od slučaja do slučaja je razlika. Naravno, imat će mogućnost da budu cijelo vrijeme ovdje”, zakljčuje Škrebo.

Međutim, ima i slučajeva koji su izrazili želju da borave u Centru samo tokom zime. I njima će biti udovoljeno. Ono što posebno raduje Upravu Emmausa je da će u Centru raditi donedavni korisnici internatskog smještaja u Potočarima, koji su završili Medicinsku školu. Trenutno su na praksi i obuci u Prihvatnom centru Duje, te se uskoro vraćaju u Potočare i počinju svoj rad u Centru ”Dom za majke Srebrenice”.