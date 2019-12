U nedjelju počinje zima

Na sjevernoj zemljinoj hemisferi sutra u 05 sati i 19 minuta zvanično stiže zima, dok za stanovnike južne Zemljine polulopte počinje ljeto.

Na dan početka zime, period dnevnog svjetla je najkraći, a noć najduža za stanovnike sjeverne hemisfere.

Prvi dan zime u BiH prema najavama meteorologa bit će u znaku oblačnog vremena s kišom, a u večernjim satima na planinama će biti i snijega. Vjetar umjeren do jak sa olujnim udarima jugozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 9 do 14, na jugu do 16 °C.

Kraj zima je 19. mart kada počinje proljeće.