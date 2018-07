U nedjelju struje neće biti u Kladnju, a u ponedjeljak u Tuzli, Banovićima i Gradačcu

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 15.07.2018. godine (nedelja) na području Općine Kladanj:

– u naseljima: Hrastovac, Crkvište, Duga Mahala, Srmać, Tisovac i Plahovići u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u naseljima: Podglavica, Ujča, Vučinići, Mesnjača i Gojsalići u vremenu od 11:00 do 13:00 sati,

– u ulicama: 16. Muslimanske brigade, Avdage Hasića, Borisa Kidrića, Fadila Kurtagića, Kladanjskih Brigada, Tuzlanska, Drum, Borak, Šehovac i Patriotske Lige u vremenu od 13:00 do 15:00 sati.

Dana 16.07.2018. godine (ponedeljak) na području:

Grada Tuzle:

– u ulici Dolinska u vremenu od 09:30 do 13:30 sati,

-u naseljima: Milešići, , Mramor Novi, Omladinska, Dobrnja, Marići, Marina Glava, Selo Mramor, te ulicama Mramorska, 26. Augusta, 38. Divizije, Arifa Redžića i Majevička u vremenu od 08:00 do 15:30 sati.

Općine Banovići u naselju Čifluk u vremenu od 08:30 do 13:00 sati.

Općine Gradačacu naseljima: Požarike, Karača, Šećići, Vida 2, ,Vida 1, Njiverica, Novalići i ulici 6 Bataljon u vremenu od 11:00 do 12:30 sati,

Općine Srebrenik u naselju Šehovina u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.