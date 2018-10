U okviru projekta ”YEP”: Mladi poduzetnici prezentovali deset poslovnih ideja

Nakon 300 dana treninga i preko 130 dana mentorske podrške, na kojem su mladi poduzetnici do u tančine iskristalisali svoje poslovne ideje; oni su ih danas zvanično i predstavili komisiji. Mladi su kroz Projekat zapošljavanja mladih koje podržava Vlada Švicarske prošli period treninga i obuke, a njihove ideje će obogatiti tržišnu ponudu, ali će i stvoriti nove vrijednosti i naravno nova radna mjesta. Kroz YEP-ov projekat do sada je svoje poduhvate predstavilo 155 poduzetnika, od čega su 124 ideje pozitivno ocijenjene. Jedna od ideja koja je danas prezentovana je Malac računarac; ideja koja će osavremeniti koncept učenja djece i unaprijediti obrazovanje.

”Mi uvodimo novi projekat zove se malac računarac i djeca će prolaziti dva ciklusa gdje će učiti osnovne funkcije računara, onda ćemo učiti o animacijama i djeca će praviti animacije odnosno crtane filmove i na taj način će povećati koncentraciju, ali će i pospješivati razvoj desne strane mozga” – kazala je Larisa Rizanaj, učesnica projekta.

Ovakav, savremeni način učenja unaprijedit će znanje i sposobnosti djece, te poboljšati njihovu memoriju. A osim ove neobične poslovne ideje, koja se uveliko primjenjuje u skandinavskim zemljama, ali i zemljama istoka – Tuzlaci i Tuzlanke su pokazali zavidan stepen kreativnosti.

Dženan Trbić, YEP kazao je da ”ono što je nama bilo zanimljivo je velika raznovrsnost ideja. Od poljoprivrede do dronova, hemijske industrije, tekstila ima tu i nekih klasičnih ideja odnosno već oprobanih koncepata. Dakle, veoma su bogate ideje i zbog toga nam je drago. To je i bio cilj u suštini..”

A veliki broj ovih ideja će biti podržane kroz Projekat zapošljavanja mladih kojeg podržava Vlada Švicarske i Grad Tuzla, koji su i organizovali današnju prezentaciju. Ideje koje budu podržane dobit će kako mentorsku podršku tako i finansijsku pomoć – sve im to, uz vlastitu ambicioznost i spremnost na rizik; garantuje uspjeh na tržištu.

”Sve to što je pozitivno i što će unaprijediti kvalitet života u Tuzli, Grad Tuzla će podržati. A danas ćemo čuti ovih novih deset ideja koje će biti prezentovano. Kroz ovo ćemo vidjeti kako mladi misle da treba razvijati poslovni sektor” – kazao je Zijad Lugavić, pomoćnik gradonačelnika za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti.

No, ovo je samo jedna u nizu aktivnosti Projekta zapošljavanja mladih jer su do sada 124 ideje podržane. Ti projekti su dobili mogućnost finansiranja kroz mehanizme YEP inkubatora, a to podrazumijeva bespovratna finansijska sredstava do 5.000 KM ili zajam do 50.000 KM. Bitno je imati ideju i u nju vjerovati, te biti spreman na žrtvu; takve mi podržavamo i zasigurno ćemo ih prepoznati, poručili su organizatori današnje prezentacije.