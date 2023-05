U ovoj godini nekoliko sanacija ceste Tuzla – Doboj

Počela je sanacija magistralne ceste Tuzla – Doboj. Jedna je od najopterećenijih, kojom dnevno prođe 12 hiljada vozila. U ovoj godini, prema planu preduzeća Ceste Federacije BiH za sanaciju tri dionice planirano je više od tri miliona KM. U Ministarstvu saobraćaja TK kažu da je to nedovoljno i podsjećaju da su godinama urgirali da se cesta sanira.

”Aktivno ćemo tražiti minimalno neka dodatna ulaganja od ovih koja se trenutno dešavaju, minimalna treća zaobilazna traka na sektorima gdje je to moguće. Idealno bi bilo da krenemo sa realizacijom projekta četiri trake gdje je to moguće jer znamo da na tim putevima imamo određene lokacije gdje naseljena mjesta neće to dozvoliti. Druga stvar je rješavanje petlje Šićki Brod, neki dan su tamo mašine bile, završili su samo rehabilitaciju postojeće staze. Po meni je rješenje da se petlja sastavi sa onim dijelom prema Lukavcu. To se mora riješiti”- ističe Denis Bećirović, ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK