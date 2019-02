U ovoj godini početak izgradnje dionice na Koridoru 5-C kroz RS

Vlada Republike Srpske (RS) podržala je realizaciju projekta „Izgradnja autoputa na Koridoru 5-C, kroz RS, od petlje Rudanka (Kostajnica) do Karuša/entitetske granice na jugu“, a tender za prvu dionicu od petlje Johovac do petlje Rudanka (Kostajnica) je završen i početak radova se očekuje tokom ove godine.

Ukupna cijena izgradnje autoputa na Koridoru 5-C procijenjena je na više od 500 miliona eura (bez eksproprijacije nepokretnosti, PDV-a…), saopćeno je iz entitetske vlade.

Javno preduzeće „Autoputevi RS“ planira da se autoput na Koridoru 5-C gradi u nekoliko faza, a radovi će se odvijati u naredne tri godine.

Prva faza obuhvata dionicu od petlje Johovac (Tovira) do petlje Rudanka (Kostajnica), ukupne dužine oko 6 km; druga kreće od petlje Rudanka (Kostajnica) do Karuša/entitetske granice na jugu, također ukupne dužine oko šest kilometara, tokom treće faze gradit će se od petlje Johovac do petlje Podnovlje, ukupne dužine oko 13 kilometara, dok je zadnja faza dionica od Vukosavlja do petlje Podnovlje, ukupne dužine oko 23 km.

Plan je da se izgradnja dvije trase finansira iz kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), a druge dvije dionice iz kreditnih sredstava Evropske investicione banke (EIB), dok su u toku pregovori sa potencijalnim kineskim partnerima o drugim modelima finansiranja.

Usvojena je i Informacija o odobravanju i upotrebi donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije.

Od septembra 2017. godine do juna 2018. godine Vlada Republike Srbije doznačila je tom bh.entitetu 27.577.203 KM kao jednokratnu pomoć radi realizacije započetih projekata saradnje u okviru mehanizma saradnje po Sporazumu o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između RS i Republike Srbije, a u cilju izgradnje i jačanja odnosa Republike Srbije i RS.

Vlada RS-a je prihvatila i Informaciju o Sporazumu o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine , arhitekata i inžinjera građevine između 6 zemalja (Bosna i Hercegovina, Republika Srbija, Crna Gora, Republika Albanijae, Kosovo*(* u skladu sa statusom utvrđenim Rezolucijom UN 1244) i Republika Sjeverna Makedonija.

Zaduženo je Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo da od Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine zatraži imenovanje pregovaračkog tima Bosne i Hercegovine u kojem će biti predstavnik Vlade RS-a, a koji će voditi pregovore o Sporazumu o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine, arhitekata i inženjera građevine, a u skladu sa ustavnim nadležnostima Republike Srpske.

(RTV Slon/Fena)