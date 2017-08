U ovoj godini u požarima u TK smrtno stradalo šest osoba

U prvih šest mjeseci ove godine u Tuzlanskom kanotnu zabilježeno je 149 požara, čak 58 požara više nego prošle godine. Gorili su stanovi i vikendice…šupe. Bilo je i podmetanja požara u automobilima, a s dolaskom proljeća i poljskih radova skoro svakodnevno su gašene desetine požara niskog rastinja u cijelom kantonu. Danas, kada smo svjedoci razorne moći požara koji već mjesec dana haraju Balkanom, ali i skoro cijelom Evropom, valja podsjetiti na ozbiljnost koju za sobom nosi odbačeni opušak cigarete ili nehajno paljenje njivskog korova. No, izazvan požar namjerno ili slučajno za sobom nosi itekako velike posljedice.

„U dosadašnjim istražnim radnjama na području TK u prvih šest mjeseci u ovih 149 požara imali smo šest stradalih lica. Jedan je požar bio na Snježnici gdje su tri lica smrtno stradala, imamo u Srebreniku dva i u Gradačcu jedno“, pojašnjava dr.sc. Izudin Šarić, portparol MUP-a TK.

Pored ljudskih života požari za sobom ostavljaju ogromnu materijalnu štetu, a ovi koji su zabilježeni u prvih pola godine u Tuzlanskom kantonu načinili su štetu od pola miliona maraka. Fahrudin Solak, direktor Uprave civilne zaštite Federacije BiH, upozorio je kako je evidentirano dosta požara na području cijelog entiteta koji su namjerno izazvani. Stoga je u više navrata zatražena intervencija policije. Krivični zakon FBiH jasno definiše ovu oblast, a kazne nisu zanemarive.

„Ovdje govorim o krivičnom djelu izazivanje šumskog požara, ukoliko nastupi veća materijalna šteta ili ne daj bože dođe do ljudskih žrtava lice koje je izazvalo šumski požar kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina. Ukoliko je takav požar nastao iz nehata kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do dvije godine“, tvrdi Šarić.

Ako je paljenjem kuće, zgrade, poslovne zgrade ili zgrade u javnoj upotrebi prouzrokovana šteta koja prelazi 100.000 KM ili je krivično djelo učinjeno s ciljem prevare osiguravajućeg društva, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od dvije do 12 godina.

„U članu 323 izazivanje opće opasnosti, ukoliko lice izazove požar a time ugrozi živote drugih ljudi kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine“, pojašnjava Šarić.

I Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvo reguliše obaveze po pitanju dojavljivanja požara. Svaki građanin koji primijeti požar dužan je da ga ugasi ako to može učiniti bez opasnosti za sebe i druge. Ukoliko građanin nije u mogućnosti da ugasi požar, dužan je da o požaru odmah obavijesti najbližu vatrogasnu jedinicu ili Operativni centar Civilne zaštite, odnosno stanicu policije.