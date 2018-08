U petak bez struje Tuzla, Srebrenik, Banovići i Sapna

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 03.08.2018. godine (petak) na području:

1. Grada Tuzla u naseljima: Milešići, Ljepunice, Dobrnja, Marići i Marina Glava te u ulicama: Majevička, Mramorska, 26. Augusta, 38. Divizije, Mramor Novi, Arifa Redžića i Omladinska u vremenu od 08:00 do 12:00 sati.

2. Općine Banovići u naselju Pribitkovići u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

3. Općine Sapna u naselju Selimovići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

4. Općine Srebrenik:

– u dijelu naselja Brda prema Pedljićima u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Podorašje Škola u vremenu od 11:00 do 15:00 sati,

– u dijelu naselja Uroža prema mektebu u vremenu od 13:00 do 15:00 sati.