U petak i subotu bez struje Gradačac, Srebrenik i Tuzla

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 06.04.2018. godine (petak) na području:

1. Općine Gradačac:

– u naseljima: Bare, Barišići, Jurići, Bjeljevina Donja, Bjeljevina Gornja i Okanovići u vremenu od 09:00 do 11:00.

– u naseljima: Zelinkići, Gibe, Huskići i Omeragići u vremenu od 11:00 do 13:00 sati,

– u naseljima: Sibovac i Škorići u vremenu od 13:00 do 15:00 sati.

2. Općine Srebrenik:

– u naseljima: Sladna dom, Pirage, Ahmići i Omerbašići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naselju Hujdurovići u vremenu od 09:00 do 11:00,

– u naseljima: Tutnjevac, Cerik, Srednja Špionica, Jošak, Polja i Kosica Dežići u vremenu od 11:30 do 13:30 sati.

Dana 07.04.2018. godine (subota) na području:

1.Grada Tuzla u ulicama: Veljka Lukića, Gradovrška i Dolovi u vremenu od 08:30 do 15:00 sati.