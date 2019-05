Planski radovi na unaprjeđenju elektro mreže u petak i subotu

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 10.05.2019. godine (petak) na području:

Grada Tuzla:

– u ulicama: Peje Markovića od broja 101 do broja 154, Srednja Lipnica broja 1 do broja 47 i Tuzlanskog Partizanskog odreda od broja 78 do broja 164 u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u naseljima: Husino škola, Grabik, Keroši, Božići, Ankovica i Pranjići u vremenu od 08:00 do 15:00 sati,

– u naselju Crno Blato u vremenu od 08:15 do 15:15 sati,

– u ulici Maka Dizdara brojevi 2, 4, 6, 14 i 16 u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u ulici Maka Dizdara brojevi 8, 10, 12, 18 i 20 u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

2 . Općine Živinice u naseljima: Juroševići, Vrnojevići, Djedino, Podgajevi, Zukići, Kršići,

Kuljan i Gladajevići u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.

Dana 11.05.2019. godine (subota) na području: