U petak svečano otvaranje ljetne sezone na Panonskim jezerima

Obzirom na povoljnu vremensku prognozu za predstojeći vikend, u petak 26.juna 2020.g. zvanično počinje ljetna sezona na kompleksu slanih Panonskih jezera u Tuzli. Nadležna ovlaštena institucija je izdala certifikat o visokoj kvaliteti slane dezinficirane vode u jezerima, čime su se stekli uslovi za otvaranje ovogodišnje ljetne sezone koja će se realizovati uz primjenu svih propisanih mjera za zaštitu i sprječavanje širenja virusa Covid 19.

Cijene dnevnih ulaznica ostaju nepromijenjene u odnosu na prošlu sezonu, a više informacija možete pronaći na j web stranici www.panonika.ba.

Obzirom na ograničeni kapacitet kompleksa slanih jezera zbog primjene preventivnih mjera, prodaja ograničenog broja sezonskih ulaznica po akcijskim cijenama, koja je prekinuta 18.marta, nastaviće se u periodu 26.6. 2020.g. do 30.6.2020.godine od 11h.- 14.h. na južnoj ulaznoj kapiji u Panoniku (novi pješački most iz gradskog parka).

Radno vrijeme kompleksa Panonike tokom juna mjeseca je od 08h. do 20h. a tokom jula i augusta, jedan sat ranije i duže.

Osvježite svoja čula i zdravlje, dođite na Panoniku, oazu slanog okusa, plažu usred grada !