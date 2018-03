U ponedjeljak i u utorak Tuzla, Kalesija, Srebrenik i Sapna bez struje

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 12.03.2018. godine (ponedeljak) na području:

1. Grada Tuzla:

– u ulici Armije BiH u vremenu od 09:00 do 11:30 sati,

– u ulicama: Maršala Tita i Aleja Alije Izetbegovića u vremenu od 12:00 do 15:00 sati,

– u naselju Babajići u vremenu od 08:15 do 11:15 sati.

2. Općine Kalesija u naselju Donje Hrasno u vremenu od 11:30 do 14:30 sati.

3. Općine Srebrenik:

– u naselju Cage Ćosići prema školi u vremenu 09:00 do 11:00 sati,

– u naselju Rapatnica Luka prema Rapatnici u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Ćehaje preko autoputa u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

4. Općine Sapna u naseljima: Vitinica, Kovačevići i Gaj u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.

Dana 13.03.2018. godine (utorak) na području Grada Tuzla:

– u naselju Plane u vremenu od 12.00 do 14:00 sati,

– u naselju Lameši u vremenu od 08:30 do 15:30 sati,

– u ulicama Majska i 21.Aprila u vremenu od 09:00 do 11:30 sati.