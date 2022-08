U ponedjeljak potpisivanje ugovora za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja

Grad Tuzla je, putem Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, u januaru ove godine raspisao deveti po redu Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aeroagađenja u individualnim stambenim i individualnim stambeno-poslovnim objektima na području grada Tuzla. Za ove namjene, u Budžetu Grada Tuzle za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.400.000,00 KM.

Od ukupno 184 aplikanta koji su ispunjavali uslove za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja „utopljavanje“ objekta ili nabavka i ugradnja toplotne pumpe, 150 aplikanata je blagovremeno u ostavljenom roku od 45 dana od objave rang liste dostavilo energijski audit (pregled) objekta koji je predmet prijave na javni poziv. Svi aplikanti su pozvani na zaključenje ugovora o dodjeli sredstava za sufinansiranje pomenutih mjera smanjenja aerozagađenja, koje će se obaviti u ponedjeljak, dana 15.08.2022. godine, u 10.00 sati u sali Narodnog pozorišta Tuzla.

Potpisivanju ugovora će prisustvovati gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović i predstavnici Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica.

Mjere smanjenja aerozagađenja koje su bile predmet sufinansiranja su sljedeće:

nabavka i ugradnja toplotnih pumpi (u iznosu od 50% od vrijednosti nabavke i ugradnje toplotne pumpe, a ne više od 5.000,00 KM),

„utopljavanje“ objekata u kojima se planira ugradnja toplotne pumpe, u vidu nabavke i ugradnje materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanice objekata, te nabavka i ugradnja vanjske stolarije (u iznosu od 50% od vrijednosti nabavke i ugradnje materijala za izolaciju vanjskih zidova, tavanice i nabavke i ugradnje vanjske stolarije, a ne više od 5.000,00 KM)

nabavka i ugradnja kompaktnih toplinskih podstanica – KTP (u iznosu od 50% od vrijednosti nabavke i ugradnje KTP-a, a ne više od 4.000,00 KM) i

nabavka i ugradnja kotlova sa isključivim pogonom na drvnu biomasu – peći na pelet (u iznosu od 50% od vrijednosti nabavke i ugradnje peći na pelet, a ne više od 2.000,00 KM).

Na Javni poziv su pristigle ukupno 552 prijave. Od 420 prijava koje su od strane Komisije ocijenjene kao uredne i potpune, odnosno koje ispunjavaju opće uslove za dodjelu sredstava u navedenu svrhu, 200 prijava se odnosilo na nabavku i ugradnju peći na pelet, 36 prijava se odnosilo na nabavku i ugradnju kompaktnih toplinskih podstanica – KTP-a, a ostale 184 prijave su se odnosile na „utopljavanje“ objekata ili nabavku i ugradnju toplotne pumpe.

Grad Tuzla je sa aplikantima koji su ispunjavali propisane uslove za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjere smanjenja aerozagađenja “nabavka i ugradnja kompaktnih toplinskih podstanica (KTP-a)“ i sa aplikantima koji su ispunjavali uslove za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjere smanjenja aerozagađenja „nabavka i ugradnja peći na pelet“, dana 06.06.2022. godine, zaključio ugovore o regulisanju međusobnih odnosa u vezi sa dodjelom sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja (ukupno 236 ugovora), a aplikantima koji su ispunjavali uslove za dodjelu sredstava za sufinansiranje „utopljavanja objekta“ ili nabavku i ugradnju toplotne pumpe, ostavljen je rok od 45 dana da dostave energijski audit (pregled) objekta koji je predmet prijave na javni poziv. S obzirom da su u ostavljenom roku svi aplikanti dostavili energijske preglede, za ponedjeljak, 15.8.2022. u 10.00 sati je zakazano potpisivanje ugovora i za korisnike sredstava za sufinansiranje ove dvije mjere smanjenja aerozagađenja.

Podsjećamo da je, počev od polovine 2020. godine pa zaključno sa 31.12.2021. godine iz Budžeta Grada Tuzle za projekte energijske efikasnosti utrošeno ukupno 1.479.644,33 KM, te je ugašeno preko 500 individualnih ložišta sa pogonom na fosilno gorivo, odnosno u preko 500 individualnih stambenih objekata ugrađeni su ekološki prihvatljivi uređaji za zagrijavanje,

Imajući u vidu značaj ovih aktivnosti i činjenicu da su iste prepoznate od strane građana kao pokušaj Grada Tuzle da se uz finansijsku podršku zajedno sa građanima učine dodatni napori na smanjenju zagađenosti zraka, u Budžetu za 2022. godinu Grad Tuzla je za ovu namjenu planirao iznos od oko 1.400.000,00 KM, te se prema procjenama, do početka zimske sezone 2022. godine očekuje ukidanje još preko 400 individualnih ložišta sa pogonom na fosilna goriva, i to ugradnjom kotlova na pelet, toplotnih pumpi i KTP-ova, što u konačnom znači da se očekuje da će do kraja 2022. godine u još preko 400 individualnih stambenih objekata na području grada Tuzle biti eliminisani kotlovi sa pogonom na fosilna goriva, odnosno da će, uz finansijsku podršku Grada Tuzle, ukupno oko 1.000 ložišta na fosilna goriva biti zamijenjeno ekološki prihvatljivima energentima za grijanje.