U povodu Dana nezavisnosti na Pravnom fakultetu u Tuzli održana tribina za studente

1.mart se obilježava kao Dan nezavisnosti Bosne i Herecgovine od 1992. godine. Te godine, 29. februara i 1. marta održan je referendum na kojem su punoljetni građani Socijalističke republike Bosne i Hercegovine glasali o nezavisnosti Bosne i Hercegovine od SFRJ, a referendumsko pitanje glasilo je: Jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine – Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive? Podsjećajući na važnost ovog datuma i volju građana da naša zemlja dobije nezavisnost, na Pravnom fakultetu u Tuzli održana je tribina za studente.

„Ovim današnjim programom na Pravnom fakultetu iskazujemo naše poštovanje prema našoj domovini. Iskazujemo naše duboko poštovanje prema generacijama koje su ovu prelijepu zemlju predale nama u amanet i samim tim iskažemo spremnost ove generacije da je čuva“, izjavio je Amir Karić, v.d. dekana Pravnog fakulteta u Tuzli.

Bosna i Hercegovina je još u periodu 1992./93 .započela proces pridruživanja porodici evropskih država, jer je tadašnje Predsjedništvo na jasan i nedvosmislen način iskazalo svoju opredjeljenost da pristupi evropskoj zajednici. Danas, 28 godina poslije, odmakli smo se mnogo u negativnom smislu od onoga za šta su građani BiH glasali, smatra Dženeta Omerdić, profesorica na Pravnom fakultetu u Tuzli.

„Na name je da vratio ponovo te ideale i da pomognemo da se ponovo vrati, uslovno rečeno, vjera u državu, državni aparat i sve ono što ona treba da predstavlja“, kazala je Omerdić.

Iz tih razloga potrebno je kontinuirano studentima objašnjavati da je 1. marta utemelja suverena i međunarodno priznata BiH i da je kao takvu treba voljeti neovisno od dnevno političkih procesa, smatra profesorica Omerdić.

„Po meni jedna od najznačajnijih poruka je da studenta animiramo, da on prihvati svoju obavezu da radi na izgradnji države, odnosno da se bori za one ideale koji su definisani 92 godine, a to je da imamo suverenu, nezavisnu državu, državu ravnopravnih građana što danas definitivni nemamo“, poručuje profesorica Omerdić.

Referendum o nezavisnosti BiH historičari smatraju jednim od najznačajnija četiri događaja u hiljadugodišnjoj istoriji naše zemlje.