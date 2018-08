U povodu Međunarodnog dana mladih: Mladi Tuzle u posjeti kod gradonačelnika Jasmina Imamovića

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana mladih, gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, susreo se danas sa predstavnicama i predstavnicima Vijeća mladih grada Tuzla, koji dolaze iz 14 omladinskih udruženja, koja se bave pitanjima mladih, te realiziraju aktivnosti od značaja za mlade i okupljeni su u Vijeće mladih grada Tuzla. Kako je rečeno na prijemu, pored omladinskih udruženja okupljenih u Vijeću mladih, postoji niz drugih udruženja koja kontinuirano osmišljavaju i realiziraju aktivnosti za mlade grada Tuzla, ali i šire.

Motivisani zajedničkim nastojanjima omladinskih udruženja, koja u saradnji sa gradskom administracijom nastoje pronaći nove načine pružanja podrške mladima, predstavnici Vijeća mladih su izrazili želju da, simbolično, na Međunarodni dan mladih, prezentiraju prošlogodišnji rad, te razmijene ideje o svim planiranim projektima na koje će mladi uskoro moći računati. Tako je, kao primjer dobre saradnje u prošloj godini, istaknuta podrška Grada Tuzla i JU Centar za kulturu u iznalaženju prostora za rad i djelovanje Pozorišta mladih, te podrška neformalnoj grupi mladih u realizaciji startup ideje i osnivanju Maker Space-a, saradnja sa Omladinskom bankom Fondacije tuzlanske zajednice i drugi slični projekti.

Asja Dizdarević, predsjednica Vijeća mladih grada Tuzla, izrazila je zadovoljstvo prijemom kod gradonačelnika, kao i sve brojnijim aktivnostima u gradu namijenjenim mladima, pa tako I onima koje se organizuju u povodu obilježavanja Međunardonog dana mladih.

“U Tuzli se svake godine organizuje niz događaja, kampanja i drugih aktivnosti za mlade. Uskoro će biti uspostavljen i jedan integralni web portal sa svim informacijama koje bi mogle biti zanimljive i korisne za mlade, od informacija o zapošljavanju, edukacijama, stipendijama, kulturnim događajima, do informacija o mogućnosti za zabavu, slobodno vrijeme i sl… Cilj nam je povećati informisanost mladih i to će biti jedinstvena web platforma u Bosni i Hercegovini. Podrška Grada Tuzle nam mnogo znači i to je za nas jedna velika prednost u odnosu na druge. Ono što je važno istaći, jeste da je inicijativa za formiranje Vijeća mladih potekla od nas mladih, a Grad Tuzla nam je pružio maksimalnu podršku”, istakla je Asja Dizdarević.

Nakon što se upoznao sa aktivnostima svih udruženja koji participiraju u Vijeću mladih, gradonačelnik je iskoristio priliku da mladima čestita Međunarodni dan mladih, a učenicima Elektrotehničke škole da čestita na medalji koju su donijeli sa prestižnog IT takmičenja iz SAD-a. “Jako mi se sviđa što svi vi imate jako visoko postavljene ciljeve i želju da ih ostvarite, a mi ćemo vam uvijek dati podršku za vase ideje, naročito one koje su u skladu sa našom Strategijom za mlade, koju smo radili zajedno sa vama, maldima. Lijepo je da pokazujete vašu snagu duha i samopoštovanje, ali je isto tako važno i da ste umreženi u Vijeće mladih. Strategiju za mlade smo radili zajedno sa vama i naš cilj je da imamo najbolju strategiju za mlade u Bosni i Hercegovini”, izjavio je gradonačelnik, a zatim je upoznao predstavnike i predstavnice Vijeća mladih sa budućim strateškim pravcima razvoja Grada Tuzla.

Međunarodni dan mladih, 12. August, proglašen je Rezolucijom 54/120 Glavne skupštine Ujedinjenih naroda od 17.12.1999. godine, a na osnovu preporuke Svjetske konferencije ministara za mlade koja je održana u Lisabonu od 8. do 12. augusta 1998. Godine, a ove godine je u Tuzli obilježen nizom događaja.