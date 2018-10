U prvih devet mjeseci zabilježeno oko 370 slučaja ugriza pasa u TK

Broj pasa lutalica koji se slobodno kreću ulicama Tuzle, ne bi trebao biti ovako velik, poručuju iz Zavoda za javno zdravstvo. Sve su češći slučajevi napada pasa lutalica na građane, te se do kraja godine očekuje rekordan broj prijavljenih osoba koje su tražile pomoć u Zavodu.

U prvih devet mjeseci ove godine 372 osobe sa područja Tuzlanskog kantona zatražile su pomoć u Zavodu za javno zdravstvo zbog ugriza psa. Većinu povreda ljudima nanijeli su upravo psi lutalice. Iako u Tuzli već godinama radi azil za pse, evidentan je veliki broj pasa lutalica na ulicama Tuzle. Nerijetko se kreću u čoporima, i upravo tada predstavljaju najveću opasnost i utjeruju strah u prolaznike. Iako nisu svi opasni, oni zaraženi bjesnilom, često napadaju građane. Iz Veterinarskog zavoda kažu kako se broj pasa lutalica smanjio, no podaci o broju napadnutih osoba koje ima Zavod za javno zdravstvo, ipak govore drugačije.

“Ako se nastavi ovim tempom, što ne bih baš volio, mislim da bismo mogli izaći na blizu 500 povreda nanesenih od strane životinja, dakle povreda ljudi na ovom području”, naglasio je Blaško Topalović, specijalista epidemiologije Zavoda za javno zdravstvo.

Trećinu od ukupnog broja osoba koje su zatražile pomoć u Zavodu za javno zdravstvo čine stanovnici Tuzle. Odmah poslije Tuzle najveći broj povrijeđenih osoba imaju Živinice i Gračanica. I dok je 2009. godine u BiH uveden zakon o dobrobiti životinja, od tada do danas kontinuirano se radi na uklanjanju pasa lutalica sa ulica. Komunalna služba grada na propisan način hvata i u Veterinarsku stanicu dovodi pse lutalice. Kako kažu u Veterinarskoj stanici svi psi koji dođu kod njih budu sterilisani, kastrirani, čipovani i vakcinisani protiv bjesnila. Nakon tog tretmana neki budu vraćeni u prihvatilišta dok se jednan broj njih udomljava u EU.

“Samim tim da se radi od 2009. Kontinuiran, naravno da se taj broj smanjuje. Da se to ne radi kao u svim drugim općinama, to bi bio velik broj pasa, i kada je velik broj pasa onda je i veća vjerovatnoća da dođe do nekih ugriza, napada i slično”, dodao je Mersad Purdić, doktor veterinarske medicine u Veterinarskoj stanici Tuzla.

I dok nadređeni kažu kako se broj pasa lutalica smanjio, građani čini se, ipak misle drugačije.

Osim pasa lutalica, u Zavodu za javno zdravstvo zabilježeni su i slučajevi kada su kućni ljubimci napadali građane. Obzirom da je u posljednje vrijeme učestala pojava da vlasnici pasa ne vode računa o mjerama bezbijednosti prilikom izvođenja svojih ljubimaca u šetnju sve je veći broj pritužbi zabrinutih građana za svoju i bezbijednost svoje djece. Pritužbe koje su stigle na adresu Uprave policije, uslovile su određenim mjerama kazni koje se kreću i do 1000 KM, a odnose se na neposjedovanje zaštitne opreme koju ljubimci moraju nositi.