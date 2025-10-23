U Šehidskoj džamiji Petrovice tevhid za 26 šehida iz Pasaca

U petak, 24. oktobra, nakon džuma-namaza, u Šehidskoj džamiji Petrovice u Mjesnoj zajednici Pasci bit će proučen tevhid za 26 šehida, među kojima je i maloljetni šehid Đulović Hasib.

Tradicionalni tevhid, koji se svake godine organizuje u znak sjećanja na poginule branitelje, prilika je da se mještani okupe u zajedničkoj dovi i zahvali onima koji su dali svoje živote za odbranu i slobodu Bosne i Hercegovine.

Organizaciju tevhida vodi predsjednik džematskog odbora Alen Muminović, uz podršku Udruženja žena „Mostovi tradicije“ iz Pasaca, na čijem je čelu hafiza Isma Ademović.

Prisutnima će se obratiti imam Džemata Pasci, Benjamin ef. Smajlović, koji će govoriti o važnosti čuvanja uspomene na šehide i prenošenja njihove žrtve mladim generacijama.

– Čuvati sjećanje na naše šehide znači čuvati vlastiti identitet, slobodu i vjeru. Oni su temelj naše sadašnjosti i zalog naše budućnosti – poručili su mještani Pasaca.

Tevhid u Pasacima i ove godine očekuje veliki broj vjernika, porodica šehida i mještana koji će zajedničkom dovom odati počast hrabrim sinovima ovog kraja.