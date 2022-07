U sjeverozapadnim područjima Bosne sutra nešto više oblačnosti, a u ostalim dijelovima bit će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Poslijepodne ili u večernjim satima porast oblačnosti u Bosni može uvjetovati lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom.

Vjetar slab do umjeren sjeverozapadnog smjera. U večernjim satima na momente i pojačan.

Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatua od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni.