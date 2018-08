U sklopu tuzlanske ORL škole organizovat će se dvodnevni skup na UKC-u Tuzla

Klinika za bolesti uha, grla i nosa JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, u sklopu “Tuzlanske ORL škole” organizira dvodnevni skup pod nazivom: Professor's Jastreboff's Course “Tinnitus and decreased sound tolerance: current status and future trends” Tuzla, 3-4 septembar, 2018.

Prvog dana skupa predavanja će održati prof. dr Pawel Jastreboff, utemeljitelj svjetski priznate terapije tinitusa “Tinnitus Retraining Therapy”. Drugog dana, osim predavanja prof. Jastreboffa, održaće se i okrugli sto, na kojem će učesnicima skupa svoja iskustva u liječenju tinitusa prenijeti stručnjaci iz Turske, Švedske i Hrvatske. Za skup se prijavilo 50 učesnika iz BiH, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Afrike.

Ovaj skup je inače, XI po redu “Tuzlanska ORL škola”, koja nastavlja sa svojim uspješnim radom i svojom misijom širenja znanja iz oblasti otorinolaringologije. Do sada je na našoj školi predavanja održalo 45 stručnjaka iz svijeta i 2o stručnjaka iz Bosne i Hercegovine, a u radu škole ukupno je učestvovalo preko 700 učesnika iz Evrope i Balkana.