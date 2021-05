U Sloveniji se epidemija stišava, nova popuštanja ove sedmice

U Sloveniji je u zadnja 24 sata potvrđeno 147 novih slučajeva zaraze koronavirusom, uz samo 11,2 posto pozitivnih nalaza, pa bi, uz nastavak sadašnjeg trenda, krajem tjedna zemlja mogla ući u novu fazu popuštanja restriktivnih mjera.

S 1.310 testova potvrđeno je 147 infekcija, u zemlji je trenutno 8.949 aktivnih slučajeva zaraze, dok se sa sedmoro preminulih broj žrtava epidemije od njenog početka povećao na 4.293, objavilo je slovensko ministarstvo zdravstva.

U bolnicama je trenutno 499 covid pacijenata, a prosječan broj dnevnih zaraza u zadnjem tjednu iznosi 610, što znači da bi Slovenija u idućih nekoliko dana mogla ući u tzv. žutu fazu epidemije, kad broj dnevnih zaraza padne na manje od 600.

Prema vladinom semaforu protuepidemijskih mjera, u toj se fazi otvaraju turistički kapaciteti i sve srednje škole te fakulteti rade “uživo”, a prestaje i mjera zabrane napuštanja mjesta stanovanja u noćnim satima, tzv. policijski sat.

Epidemiolozi vjeruju da bi tzv. “zelenu” fazu epidemije, u kojoj bi najveći dio dosadašnjih restrikcija bio nepotreban, Slovenija mogla dosegnuti za nekoliko tjedana, a to znači da bi se prosječan broj dnevnih zaraza smanjio na najviše 300 slučajeva, a prepolovio i broj oboljelih koji trebaju bolničko liječenje.

Neka popuštanja vrijede već od danas

Neka od popuštanja mjera na snazi su već od danas, pa je u cijeloj državi moguće u ugostiteljskim lokalima posluživati goste i u unutarnjim prostorima, a u hotelima popuniti polovicu soba, no to vrijedi samo za goste koji se smatraju zaštićenima i nisu nositelji koronavirusa, dakle na one koji su cijepljeni u potrebnim dozama cjepiva, na one koji su bolest već preboljeli ili imaju negativan test.

U Sloveniji je do sada cijepljeno 23,1 posto stanovništva, a na prošli tjedan uvedeno jedinstvenu platformu, odnosno aplikaciju za cijepljenje prijavilo se već 50-ak tisuća ljudi.

Infektologinja Bojana Beović, članica vladinog stručnog tima za Covid-19, izjavila je da bi se svi trebali javiti na cijepljenje i cijepiti se, no da za sada vrstu cjepiva nije moguće birati, što je i manje važno jer su po njenim riječima sva odobrena cjepiva provjerena, sigurna i učinkovita.

To vrijedi i za cjepivo AstraZenece, za koje je zbog poznatih razloga u javnosti nešto manje interesa. Kako je pojasnila Beović za Slovenski radio, bez obzira što Europska komisija nakon lipnja neće obnavljati narudžbe cjepiva AstraZenece, stvorene su dovoljne zalihe da to cjepivo dobiju za drugu dozu i oni koji su njome bili cijepljeni prvi put.

Niti za cjepivo AstraZenece niti za vektorsko cjepivo Johnson&Johnson Slovenija nije uvela dobna ili druga ograničenja, pa se ona koriste za sve dobne skupine, pojasnila je Beović, a od ponedjeljka se na cijepljenje mogu prijavljivati i cijepiti se i osobe mlađe od 50 godina, prenosi Hina.