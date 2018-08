U srijedu i četvrtak bez struje Banovići, Srebrenik i Lukavac

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 08.08.2018. godine (srijeda) na području:

1.Općine Banovići u naselju Aljkovići u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

2 Općine Srebrenik u ulicama: Meše Selimovića, Džemaludina ef. Čauševića i Hazima Fazlića u vremenu od 13:00 do 15:00 sati.

Dana 09.08.2018. godine (četvrtak) na području:

1.Općine Banovići u naselju Pribitkovići u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

2 Općine Srebrenik:

– u ulicama: Bosanskih branilaca i 21 Srebreničke brigade u vremenu od 08:00 do 09:00 sati.

– u naselju Straža u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

– u naseljima: Sječe, Buljubašići, Kiseljk i Markuše u vremenu od 11:00 do 12:00 sati.

3.Općine Lukavac u dijelu ulica: Armije BiH i ulice Branilaca Bosne (zgrade kod džamije) u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.