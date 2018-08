U srijedu i četvrtak bez struje dijelovi Srebrenika, Sapne i Banovića

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 29.08.2018. godine (srijeda) na području:

1. Općine Srebrenik u ulicama: 1. Marta i 211. Oslobodilačke brigade u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

2. Općine Sapna u naseljima: Vitinica, Kovačevići i Gaj u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 30.08.2018. godine (četvrtak) na području Općine Banovići:

– u ulicama: Alije Izetbegovića od broja 1 do broja 7 i Školska od broja 6 do broja 11 u vremenu od 08:00 do 11:30 sati,

– u ulicama: Rudarska i Habetova u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.