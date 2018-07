U srijedu i četvrtak Gradačac, Srebrenik i Tuzla bez struje

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 25.07.2018. godine (srijeda) na području:

1.Općine Gradačac u ulici 7. Bataljona te naseljima: Ahmetaši,Mionica, Krčevina, Vukovići, Bošnjakovići, Sejdići, Sinanovići i Liporašće u vremenu od 14:00 do 16:00 sati.

2. Općine Srebrenik dio naselja prema Buljubašićima u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 26.07.2018. godine (četvrtak) na području:

1.Grada Tuzla:

– u ulici Drage Karamana od br 1 do br 20 u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

– u ulici Slavinovičkog Odreda 1992. god. u vremenu od 11:15 do 15:15 sati.

– u ulici Vukovarska u vremenu od 08:15 do 11:15 sati.

2.Općine Srebrenik:

-u naseljima: Šahmeri i Seona u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

– dio naselja Marojevići u vremenu od 13:00 do 14:00 sati.

-u naselju Ormanica i dio naselja Gornji Hrgovi u vremenu od 08:00 do 11:30 i od 14:00 do 15:00 sati.