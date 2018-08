U srijedu i četvrtak prekidi u isporuci el. energije u Kladnju, Banovićima i Srebreniku

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 15.08.2018. godine (srijeda) na području:

Općine Kladanj u naseljima: Starić, Trnovače Kladanjske, Prijevor, Ravne i Turalići u vremenu od 09:00 do 16:00 sati. Općine Banovići:

– u ulicama: Alije Izetbegovića (od broja 33 do broja 71 i od broja 122 do broja128), Božićka Banovića (od broja 10 do broja 20), Zanatska (broj 22 i 24) i Patriotske lige (od broja 2 do broja 6) u vremenu od 08:00 do 11:30 sati,

– u ulicama: 119. muslimanske brdske brigade (od broja 2 do broja 24), Alije Izetbegovića (od broja 21 do broja 31) i Patriotske lige od (broja 1 do broja 8) u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.

Dana 16.08.2018. godine (četvrtak) na području:

Općine Banovići:

– u ulicama: 119. muslimanske brdske brigade (od broja 51 do broja 99 i od broja 26 do broja 38), i Litva u vremenu od 08:00 do 11:30 sati,

– u ulicama: 119. muslimanske brdske brigade (od broja 40 do broja 140), Patriotske lige (od broja 9 do broja 96) i Rasadnik u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.