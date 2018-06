U srijedu i četvrtak Tuzla i više općina u TK bez struje

Dana 27.06.2018. godine (srijeda) na području:

1. Grada Tuzla:

– u ulicama: Damira Hadžibeganovića i Save Kovačevića u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u ulicama: 3. Tuzlanske brigade od broja 41 do broja 179 i Stara Solana brojevi 1, 3, 5 i 7 u vremenu od 10:00 do 15:00 sati.

2. Općine Kalesija u naseljima: Kikači i Babina Luka u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

3. Općine Banovići:

– u naselju Ježevac u vremenu od 08:00 do 10:00 sati,

– u naseljima Mačkovac i Grabov Potok u vremenu od 10:30 do 15:30 sati.

Dana 28.06.2018. godine (četvrtak) na području:

1. Grada Tuzla:

– u ulicama: Damira Hadžibeganovića i Save Kovačevića u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u dijelu ulice Veljka Lukića od broja 154 do broja 225 u vremenu od 10:00 do 16:00 sati.

2. Općine Banovići u naseljima: Nasubašići, Bečići i Mrljevići u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

3. Općine Kladanj u naseljima: Rogoze, Vranovići, Mladovo, Olovci, Suljići, Goletići, Pauč, Tuholj, Hotani, Brateljevići i Drinječe u vremenu od 09:30 do 15:00 sati.