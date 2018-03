U srijedu i četvrtak više dijelova Tuzle, Živinca, Srebrenika i Kalesije bez struje

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 28.03.2018. godine (srijeda) na području:

1. Grada Tuzla:

– u ulicama: Majdan i Fuada Idrizbegovića u vremenu od 08:30 do 12:00 sati,

– u ulici Majevička u vremenu od 12:30 do 14:30 sati,

– u naselju Nikolići u vremenu od 09:00 do 11:30 i od 12:00 do 15:00 sati.

2. Općine Živinice u naseljima: Dubrave autoput, Dubrave Centar, Kadrići, Husići i Begići u vremenu od 08:00 do 09:00 i od 17:00 do 18:00 sati.

Dana 29.03.2018. godine (četvrtak) na području:

1. Općine Srebrenik u naselju Duboki Potok Škola u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

2. Općine Kalesija u naseljima: Memići, Hrvačići, Staro Selo, Brda, Markovići, Ekonomija, Brezik, Kalesija Gornja, Bulatovci i Muratovići u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.