U srijedu i četvrtak više Općina u TK bez struje

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 20.06.2018. godine (srijeda) na području:

1. Općine Banovići u naseljima: Radina i Hrvati u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.

2. Općine Srebrenik u dijelu naselja Cage u blizini mezarja u Aletićima u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 21.06.2018. godine (četvrtak) na području:

1. Grada Tuzla u ulicama: Admira Dedića, Save Kovačevića i Damira Hadžibeganovića u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

2. Općine Živinice u ulici 1. Ulica (desna strana) u vremenu od 08:00 do 12:00 sati.

3. Općine Srebrenik:

– u naseljima: Šahmeri i Seona u vremenu od 10:00 do 12:00 sati,

– u naseljima: Jasenica, Crveno Brdo i Dabojevići u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.