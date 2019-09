U subotu Family Day – događaj za cijelu porodicu!

Kao uvertira u predstojeću veliku terensku volontersku akciju čišćenja ilegalnih deponija otpada “Let’s Do It – očistimo zemlju za 1 dan”, a koja će u Tuzli biti održana 20. septembra 2019. godine, Let’s Do It Tuzla i kompanija Eko život d.o.o. organizuju Family Day – događaj za cijelu porodicu!

Manifestacija će biti održana na Trgu Slobode u subotu, 14.09.2019. godine, u periodu od 12 do 15 sati.

Kako je organizator najavio, za sve posjetioce su pripremili bogat zabavni program!

˝Svi/e građani/ke koji/e u pomenutom periodu donesu ambalažu bilo koje vrste, nagradit ćemo sadnicom cvijeća, dok će naši najmlađi posjetioci uživati u crtanju i bojenju njima najdražih figura i vizuala, druženju sa našim maskotama Petkom, Staklenkom i Papirkom, ali i igricama i takmičenjima koja smo pripremili. Za naše vjerne posjetioce, ali i najvještije takmičare, pripremili smo vrijedne nagrade˝, saopćili su.

Family Day će biti prilika i za sve zainteresovane građane/ke da saznaju više informacija o predstojećoj terenskoj akciji, kao i da se registruju u svrhu učešća na istoj. Više informacija o samom događaju možete saznati putem Facebook stranica organizatora – Let’s Do It Tuzla i Eko život, kao i putem zvaničnog Facebook eventa:

https://www.facebook.com/events/3043279079078219/