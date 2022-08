U subotu na Trgu Slobode veliki moto party u organizaciji MC Ace of Spades MC Geargrinder chapter Tuzla

Iako ljudi često imaju predrasude o bajkerima, a sve zbog njihovog izgleda, u nekoliko navrata su nam dokazali da su to sasvim obični ljudi i to sa velikim srcem. Dokaz tome su brojne humanitarne akcije koje organizuju. Jedan od takvih klubova je i Ace of Spades Mc Geargrinder Chapter Tuzla koji upravo zbog drugačijeg pogleda na njihov način života, života bajkera, po jedanaesti put na Trgu Slobode u Tuzli organizuje moto party.

„Pokušavamo da na taj način da zadržimo rock and roll kulturu i da približimo naš način života i da ljudi vide da nije sve po izgledu te da nas ne deskriminišu i da ljudi jednostavno okuse naš način života“ rekao je Emir Mešković Mešak, predsjednik moto kluba Ace of Spades MC Geargrinder chapter Tuzla

Pored prezentacije motora, dobre hrane i pića, dobru zabavu upotpunit će i rock koncerti predgrupe „Prljavi Romeo“ kao i popularnog benda „Psihomodo Pop“.

„Ove godine imamo i goste iz Apatina, to je u suštni predgrupa, bend se zove “Prljavi Romeo”. Radi se o jako dobroj grupi, sviraju obrade domaćih i stranih rock and roll hitova i kao šlag na tortu tu imamo Psihomodo Pop, svi znamo ko je Psihomodo Pop i njih ne treba nešto posebno najavljivat” dodao je Emir Mešković Mešak, predsjednik moto kluba Ace of Spades MC Geargrinder chapter Tuzla

Dokaz da se unutar klubova, ali i sa drugim moto klubovima njeguju dobri i bratski odnosi jesu i dugogodišnja međusobna podrška. I ove godine ona neće izostati.

“Mi očekujemo goste iz čitavog regiona, iz inostranstava, obzirom da imamo najave da nam ljudi dolaze iz Hrvatske , Austrije, Njemačke. To su u suštini bratski klubovi sa kojima gajimo jako dobre donose i oni dolaze bukvalno od Zapadne Evrope do Balkana. Uprkos teškoćama i nemogućnosti da organizujemo moto susrete prošlih godina , naravno zbog pandemije, sada pokušavamo da napravimo korak naprijed i pravimo malo veći i bolji događaj.” zaključio je Senad Mujezinović Senki, član moto kluba Ace of Spades MC Geargrinder chapter Tuzla

Iz organizacije očekuju veliku posjećenost. Događaj će biti održan u subotu od 20 sati, a vrijedi napomenuti da je ulaz besplatan.