U TK najveći odziv birača u Banovićima 58,24 %, a najmanji u Srebreniku i Tuzli sa oko 30 %

Prema službenim podacima Centralne izborne komisije svoje demokratsko pravo glasanja do 15 sati iskoristilo je 37,21 posto građana, od toga je 41,81 posto birača u Republici Srpskoj, 34,65 posto birača u Federaciji BiH i 32,26 posto u Brčko distriktu.

Najveća izlaznost na izbore zabilježena je u općini Istočni Drvar gdje je do 15 sati glasalo 67,53 posto građana. Najmanja izlaznost zabilježena je u općini Sanski Most gdje je do 15 sati zabilježeno 19,91 posto glasača.

Kada je u pitanju TK izlaznost po općinama u 15 sati bila je:

Gradačac 35,34 %, Doboj Istok 40,55 %, Gračanica 32,03%, Lukavac 36,10%, Srebrenik 30,41%, Tuzla 30,43%, Čelić 37,42%, Teočak 33,80 %, Banovići 58,24 %, Živinice 37,81%, Kalesija 31,56%, Sapna 36,90%, Kladanj 39,43 %.