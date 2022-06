U TK počelo podnošenje zahtjeva za izdavanje e- zdravstvenih knjižica

Skoro 400 hilajda osiguranika na području TK od danas su u mogućnosti podnijeti zahtjev za izdavanje elektronskih zdravstvenih knjižica. Predaja zahtjeva realizira se na dva načina, a sve u cilju smanjenja gužve na šalterima. Jedan od njih jeste da će Zavod privrednim subjektima, budžetskim korisnicima dostaviti zahtjeve koje će biti dostavljeni zaposlenima na popunjavanje.

“To se odnosi na one radnike koji su nosioci osiguranja. Oni lično moraju podnijeti zahtjev, potpisani i naravno oni na zahtjev mogu upisati članove porodice, ali samo one članove koji su osigurani preko tog radnika. Kada je riječ o onim članovima porodice koji su samostalni nosioci osiguranika će morati posebno podnijeti zahtjev. Kada je riječ o zaposlenima, poslodava kada prikupi sve zahtjeve, uz spisak radnika dostavit će to sve Zavoda i mi ćemo se organizovati i izvršiti štampanje i dogovoti sa poslodavcem kada ih može preuzeti i kada će one biti stavljene u funkciju” rekao je Riad Kurtalić, viši stručni saradnik za odnose sa javnošću ZZO TK

Drugi osiguranici će zahtjeve morati predati lično, a zahtjev mogu preuzeti na službenoj stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja TK ili na šalteru Zavoda.

„Drugi smjer u kojem idemo jeste da osigurano lice mora lično doći na šalter i predati zahjtev i osnovu tog zahtjeva on će dobiti potvrdu i bit će obavješten o načinu i vremenu preuzimanja legitimacije i stavljanju legitimacije u njenu funkciju” dodao je Riad Kurtalić, viši stručni saradnik za odnose sa javnošću ZZO TK.