U TK za sada nema oboljelih od korona virusa, UKC nabavlja respiratore

Na području BiH do sada je kod 11 osoba potvređeno prisustvo korona virusa. U TK za sada nema oboljelih. Naredbom Federalnog kriznog štaba sanitarni nadzor prošren je i na putnike iz Njemačke, Francuske i Španije zbog čega je u kućnoj izolaciji trenutno više od 300 osoba u TK. Iz ministarstva zdravstva TK napominju da sw sve osobe, bez izuzetaka koje dolaze iz rizičnih područja moraju staviti pod sanitarni nadzor.

„Apelujem na sve one koji su dobili rješenje o kućnoj izolaciji da se svega navedenog pridržavaju, a dalje moram iskoristiti priliku da i Zakon o zaštiti građana od rizičnih bolesti kao i krivični zakon podrazumijeva da ukoliko neko nekog svjesno dovede u opasnost kaznit će se zakonom do godinu dana, a ukoliko to učini iz nehata do šest mjeseci novčanom kaznom“, izjavila je Dajana Čolić, minstrica zdravstva TK.

Testiranja na korona virus rade se i u UKC – u Tuzla, a svi do sada urađeni testovi bili su negativni. Prema riječima v.d. direktora UKC –a testova ima dovoljno, a za nabavku respiratora Vada TK dodijelila je 100 000 KM.

„I danas smo pokrenuli hitnu nabavku još respiratora. Samo da znate da jedan košta 60 000 maraka i da mi nismo oslobođeni obaveze zakona o javnim nabavkama i moramo to sve provesti na zakonit način“, kazao je Vahid Jusofović, v.d. direktora UKC –a Tuzla.