U Tuzlanskom kantonu svečano otvoren novi Univerzitet

Najveća privatna visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini Univerzitet u Travniku, danas je svečano otvorio svoja vrata studentima i u Tuzlanskom kantonu. Potpuno nova zgrada izgrađena po najvišim evropskim standardima sjedište je Pravnog fakulteta i Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju.

„Mi smo došli ovdje sa jednom kvalitetnom visokoškolskom ustanovom, da tim studentima pružimo ispred kućnog praga znanja koja su im potrebna“, kazao je prof. dr. Alija Ismet, osnivač Pravnog fakulteta.

Univerzitet je okončao proces integracije, čime je postao jedna od rijetkih visokoškolskih ustanova koja je uspjela odgovoriti zakonskim odredbama u oblasti visokog obrazovanja u BiH, a akreditacija koju je dobio početkom prošle godine potvrda je ispunjavanja materijalno tehničkih, prostornih i kadrovskih resursa po standardima Agencije za osiguiranje kvaliteta i visoko obrazovanje BiH. U to se već na prvi pogled mogu uvjeriti svi koji kroče u novoizgrađenu zgradu fakulteta na području Tuzlanskog kantona.

„Studentima se nudi prvenstveno permanentni rad i pomoć svih uposlenika, profesora, asistenata, studentske službe, koji su dostupni 24 sata studentima, to je novi način rada. Student je na prvom mjestu, on mora posao završiti za pet do 10 minuta. Nudi se razumijevanje, zdrava komunikacija, tvrdi prof.dr. Alija Ismet.

Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju osnovan je 2006. godine, a danas predstavlja najveći privatni fakultet na području Bosne i Hercegovine. Kao visokoškolska institucija koja je specijalizirana za proučavanje i unapređivanje pravne nauke i pravne prakse, Pravni fakultet osigurava najviše standarde u visokom obrazovanju, realizira primijenjena naučna istraživanja kroz podsticanje intelektualnog i profesionalnog obrazovanja. Ovaj Pravni fakultet 2011. godine dobio je nagradu za najbolji fakultet u srednjoj i jugoistočnoj Evropi u konkurenciji svih državnih i pravnih fakulteta.

„Prije svega opvo znači puno mladim ljudima, jer dostupnost fakulteta do sada nije bila moguća, a danas građani općine Živinice i cijelog Tuzlanskog kantona imaju veće mogućnosti za svoje usavršavanje u nauci i struci“, poručio je Samir Kamenjaković, načelnik Općine Živinice.

Cilj fakulteta je da se budućoj poslovnoj eliti Bosne i Hercegovine i regiona obezbjede savremena znanja putem metoda i tehnika koje se primjenjuju u univerzitetskim centrima Evropskih zemalja. Velika većina studenata koji su prošli kroz ovaj Univerzitet, vrlo lako je našla zaposlenje, jer su privrednici prepoznali da upravo ovaj Univerzitet daje veoma kvalitetne kadrove. Za to je u mnogome zaslužan nastavni kadar, kojeg čine lokalno i međunarodno priznati stručnjaci teorije i prakse, a na ovom Univerzitetu radi 80 doktora nauka i 60 asistenata.

Novoizgrađena zgrada u kojoj su smješteni Pravni fakultet i Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, samo je jedan od objekata koji će u konačnici činiti Kampus ovog Univerziteta. Već sada je u postupku izgradnja novog objekta u kojem će biti drugi fakulteti, a u planu je izgradnja i amfiteatra na otvorenom, te terena za košarku i tenisi i brojnih drugih rekreativnih sadržaja.