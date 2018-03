U Tuzli obilježen Svjetski dan osoba sa sindromom Down

Različite čarape na nogama danas su bile izbor većine ljudi koji su na ovaj način željeli pružiti podršku svim oboljelim od sindroma Down. Rade to već godinama svakog 21. marta koji je i zvanično Svjetski dan osoba sa sindromom Down. Upravo različite čarapice sinonim su za osobe rođene s ovim sindromom, jer ih za razliku od običnih ljudi ne znaju upariti. Istina, oni nisu obični, oni su posebni i zbog toga zaslužuju posebnu pažnju, a danas su bili u centru pažnje i mnogobrojnih Tuzlaka koji su zajedno sa Servis centrom „SOCI“ kao i sa brojnim učenicima i studentima organizovali manifestaciju obilježavanja Svjetskog dana oboljelih od Down sindroma.

„Svi smo tu zajedno prirpremili program od sedam tačaka, a to su gluma, ples, recitacija. Također bih spomenula i kratak dokumentarni film o životu djeteta sa Down sindromom. U filmu pričaju majka i dijete sa Down sindromom. Jako je važno da se svi zajedno borimo, da otklonimo te predrasude, a jedino ovako javno to možemo postići.“ – kazala je Melita Pleše, defektologinja Servis centra „SOCI“.

Prosječno jedno od 650 novorođene djece rađa se sa sindromom Down, a sindrom pogađa sve rasne skupine i može se javiti u bilo kojoj porodici, bez obzira na zdravlje roditelja, ekonomsku situaciju ili način života. Profesorica Fatima Muminović, u svom razredu ima dijete koje nije oboljelo od ovog sindroma, ali ima poteškoće u razvoju. Kaže da to ostali učenici vrlo dobro razumiju.

„S obzirom da ja imam iskustva sa djecom sa teškoćama, mislim da je to jako važno, da se djeca podstiču i uključe, da sarađuju sa drugom djecom. Mi smo ovdje danas ispred naše škole, naravno u saradnji sa centrom „SOCI“, tu smo da ih motivišemo, da znaju da imaju našu podršku.“ – kazala je Fatima Muminović, profesorica razredne nastave O.Š. „Pazar“.

Pored dokumentarnog filma, učenici i studenti su imali priliku vidjeti i plesne tačke.

Također, i studenti Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta, zajedno sa Udruženjem građana „Korak po korak“ održali su defile kroz centar grada.

„Naš cilj danas je također da podignemo svijest, da pokažemo građanima ustvari šta doprinose osobe sa Down sindromom našoj zajednici jer je ovogodišnji moto obilježavanja „Kako ja to doprinosim svojoj zajednici.“ – ističe Emina Snaga, studentica Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta.

Ime Down potječe od imena engleskog liječnika Johna Langdona Downa koji je 1866. prvi opisao sindrom, gotovo 100 godina prije nego što je pronađen uzrok poremećaju. Down Syndrome International službeno je odredio 21. mart kao Svjetski dan osoba sa sindromom Down, što je UN prihvatio 10. novembra 2011. godine i time iskazao svoju podršku zaštiti prava osoba s tim sindromom u cijelom svijetu, a posebno u zemljama u razvoju.