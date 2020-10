U Tuzli postavljena izložba plakata „Tolerancija“, autora Mirka Ilića

Izložba plakata „Tolerancija“ autora projekta „THE TOLERANCE PROJECT“ i svjetski poznatog dizajnera i ilustratora Mirka Ilića će biti postavljena u Tuzli, od 23.10 – 27.11.2020.godine.

Zbog sve složenije epidemiološke situacije vezane za korona virus i u svrhu sprečavanja daljeg širenja virusa, neće biti zvaničnog otvaranja izložbe, koje je bilo najavljeno za petak, 23.10.2020.godine, u 19:00 sati, u Kući i ateljeu Ismet Mujezinović Tuzla. Plakati na temu tolerancije su postavljeni na više javnih objekata u gradu, na svim objektima JU Centar za kulturu Tuzla: Dom mladih, Međunarodna galerija portreta, Kuća i atelje Ismet Mujezinović, Dom književnosti, Spomen dom Husinska buna, Kuća solidarnosti Gornja Lipnica, Društveni dom Gornja Tuzla, te u centru grada, na ulicama i drugim lokacijama.

U svom obraćanju u povodu postavljanja izložbe u Tuzli, autor izložbe Mirko Ilić je rekao:

„Htio bih se zahvaliti gradonačelniku Tuzle, Jasminu Imamoviću na pozivanju ove izložbe u Tuzlu i htio bih se zahvaliti Centru za kulturu u Tuzli, koji je izložbu organizirao i postavio, ali svakako bih se htio zahvaliti građanima Tuzle na njihovoj tradicionalnoj toleranciji. Zašto je tolerancija toliko važna u ovom trenutku? Zato što se život ponovo zakomplicirao. Kad god se život zakomplicira, ratom, glađu, bolešću, jedna od prvih stvari koja strada je tolerancija. A najčešći razlozi za to su pripadnost „pogrešnom“ plemenu, „pogrešna“ boja kože, „pogrešna“ seksualna orijentacija, „pogrešna“ religija. Tri od ova četiri „pogrešna“ razloga uzrokovana su rođenjem, a to je nešto što se ne može kontrolirati. Osoba nije odgovorna za to. Te odluke su donesene puno, puno prije rođenja te osobe, ali ne toleriraju te jer si rođen. Uz to, ta tri „pogrešna“ razloga čine maksimalno 10% naših razlika, 90% mi smo isti. Želimo sigurnost, želimo posao, hranu, vodu, krov nad glavom, želimo dug život sebi i svojoj djeci. Zar to nije više razloga za toleranciju, nego za netoleranciju? Ja se nadam da će ova izložba biti mali vizualni podsjetnik na to. Puno vam hvala.“

Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, na čiji poziv je izložba organizovana i u Tuzli, u svojoj izjavi je poručio: „Zahvaljujem Mirku Iliću na ovoj veličanstvenoj izložbi. Zahvaljujem Mirku Iliću, umjetniku i humanisti kojeg poštuje cijeli svijet, na pohvali koju je uputio građanima Tuzle. Građanke i građani Tuzle su to zaslužili. Oni su u svim vremenima i u svim krizama pokazali da znaju sačuvati toleranciju i ljudskost. Istorija je pokazala da su građanke i građani Tuzle stvorili tuzlansku metodu harmonizacije odnosa među razlikama i da osnovu te metode čine i tolerancija i ljubav.“

Autor izložbe „Tolerancija“, Mirko Ilić do sada je prikupio oko 150 umjetničkih plakata koje su dizajnirali umjetnici iz čitavog svijeta, a izložba je u zadnje tri godine postavljena u 29 zemalja. Tokom ovog mjeseca, osim u Bosni i Hercegovini i to u Tuzli, izložba će biti postavljena u Kanadi, Indoneziji, Tajvanu, Hrvatskoj, Rumuniji, Sloveniji i Koreji. Razlog za to je 16.11. koji se obilježava kao Međunarodni dan tolerancije.