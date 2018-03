Tuzla: Bračnom paru predložena mjera pritvora zbog trgovine ljudima

Policijski službenici Sektora kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona uhapsili su dvije osobe, zbog postojanja osnova sumnje da su u vremenu od januara prošle do marta ove godine počinili krivično djelo trgovina ljudima.

Postupajući tužilac Tužilaštva Tuzlanskog kantona predložio je sudiji za prethodni postupak kantonalnog suda određivanje mjere jednomjesečnog pritvora za Almira Ahmetovića (32), nastanjenog u Tuzli, dok je za njegovu suprugu Šeherzadu Ahmetović (35), koja je, također, kao saučesnik osumnjičena za navedeno krivično djelo, predloženo je izricanje mjere zabrane sastajanja s određenim osobama.

Postoji osnovana sumnja da je bračni par Ahmetović u periodu od januara prošle do marta ove godine petero djece maloljetnika, u životnoj dobi od 7 do 16 godina tjerao na prosjačenje.

“Osumnjičeni su konkretno da su od januara 2017. pa do marta ove godine, petero djece, uzrasta od sedam do 16 godina, tjerali da rade teške fizičke poslove i da prosjače. Djeca su predavala sav isprošeni novac koji se po jednom djetetu kretao od 20 do 150 KM dnevno.” – kazao je portparol Tužilaštva TK Admir Arnautović.

Osumnjičeni su djecu budili rano ujutru i bez obzira na vremenske uslove, vanjsku temperaturu i godišnje doba prevozili automobilom na različite lokacije.

“Najčešće prose u Tuzli, Gradačcu, Srebreniku, Orašju, Brčkom i Sarajevu. Tjerali su ih da prosjače od jutra do kasnih večernjih sati. Često su ta djeca morala spavati vani” – istakao je Arnautović.

Ovakav način postupanja i iskorištavanja djece osudili su u nevladinim romskim udruženjima.

“Lično osuđujem svakoga ko se tako ponaša i treba da bude kažnjen. Ministarstvo za rad i socijalnu politiku treba više da se uključi u rješavanje pomenutih problema.” – istakao je za Fenu predsjednik Udruženja “Euro Rom” Nedžad Jusić.

Djeca žrtve prosjačenja predate su u nadležnost Centra za socijalni rad Tuzla.