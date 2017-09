U Tuzli upriličeno potpisivanje ugovora o stipendijama koje dodjeljuje Fondacija Hastor

U prostorijama Međunarodnog ateljea Ismet Mujezinović, u Tuzli, danas je upriličeno potpisivanje ugovora o stipendijama za školsku 2017/2018. godinu, koje dodjeljuje Fondacija Hastor. Na području grada Tuzla, Fondacija je ove školske godine stipendirala 11 učenika iz osnovnih škola i 63 učenika iz srednjih škola, što za 12 mjeseci ukupno iznosi 126.600,00 KM.

Današnjem potpisivanju ugovora prisustvovao je i gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, koji se u ime korisnika stipendija i građana Tuzle zahvalio Fondaciji Hastor.

“Jako je važna finansijska podrška mladim ljudima u školovanju. Stalno govorimo da su ljudi glavni faktor razvoja, a najvažniji faktor razvoja su mladi ljudi. Želim podsjetiti da Grad Tuzla daje nagrade sportistima i učenicima za nadprosječan uspjeh i studentima koji imaju prosjek 9.5 i više. Finansiramo i neke deficitarne zanate, onako kako su nam privrednici saopštili. Do sada su to bili obućarski i metalostrugarski zanat. Ovo nam je jako jako važno što radi Fondacija Hastor, u prošloj školskoj godini su stipendirali 1714 mladih ljudi, dok ove godine planiraju taj broj povećati na oko 1850. To je ogroman doprinos Bosni i Hercegovini. U ovakvim okolnostima potrebno nam je dosta sinergije vladinog i poslovnog sektora, ko god može da pomogne u stipendiranju mladih ljudi, u školama i na fakultetima”, izjavio je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.

Fondacija Hastor je neprofitna organizacija osnovana sa ciljem pomoći mladima u Bosni i Hercegovini, da ostvare svoje osnovno ljudsko pravo, pravo na obrazovanje. Osnovana je sa ciljem da pomaže, ne samo talentovanim, već prvenstveno mladim ljudima koji zbog svoje socio-ekonomske situacije nemaju mogućnosti da se školuju unutar sistema osnovnog, srednjeg ili visokog obrazovanja.

“Danas smo došli u Tuzlu sa većim brojem ugovora, tačnije 81, za učenike osnovnih i srednjih škola. Studenti danas ne potpisuju ugovore, oni će sami potpisivati jer su punoljetni, a danas potpisuju roditelju za svoju djecu. Ovo nisu sva djeca koju stipendiramo na području Tuzle, jer postoje djeca koja se školuju u drugim općinama ili gradovima i oni će svoje ugovore tamo potpisati. Visina stipendija na period od dvanaest mjeseci, za učenike osnovnih škola iznosi 100 KM mjesečno, učenici srednjih škola dobijaju stipendiju u iznosu od 150 KM, studenti na fakultetima dobijaju stipendije u visini od 250 KM. Učenici i studenti koji poprave svoj uspjeh, u odnosu na prethodnu godinu, dobijaju i trinaestu bonus stipendiju, kao nagradu. Već dvanaest godina stipendiramo djecu sa područja cijele BiH, koja ispune propisane kriterije. Sve donacije i sav prikupljeni novac upotrebljavaju se u humanitarne svrhe, odnosno za stipendiranje učenika i studenata”, izjavio je učitelj Ramo Hastor, direktor Fondacije.