U Tuzli uskoro zapošljavanje mladih ljudi bez roditeljskog staranja

U Tuzli je danas počela realizacija zanimljivog Projekta koji će omogućiti jačenje poslovnih sposobnosti, kompetencija i stepena zapošljavanja marginaliziranih mladih osoba, prvenstveno mladih bez roditeljskog staranja, kao i mladih koji su pod rizikom od gubitka roditeljskog staranja. Sredstva za realizaciju projekta u vrijednosti od dva miliona KM u Sarajevu i Tuzli je obezbijedila Vlada Republike Njemačke.

SOS Program za mlade – YES Centar će se realizirati u naredne tri godine i pružit će podršku za 180 mladih ljudi iz marginaliziranih socijalnih grupa sa šireg područja Tuzle, s ciljem ostvarivanja njihove socijalne i ekonomske neovisnosti. Partneri u realizaciji Programa ekonomskog jačanja mladih su Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i Grad Tuzla.

– Izuzetno sam ponosan da danas imam priliku predstaviti SOS Program za mlade – YES Centar, koji će u narednom periodu mladim ljudima omogućiti kvalitetan pristup informacijama, olakšati im socijalnu integraciju, pružiti podršku u sticanju životnih vještina, te vještina zapošljavanja – što će doprinijeti njihovoj finansijskoj samostalnosti. Podatak da je stopa nezaposlenosti među mladim ljudima čak 63%, a da 77% njih želi napustiti Bosnu i Hercegovinu, neki privremeno, a značajan broj i trajno, zaista zvuči alarmantno. No, mi smo odlučili da te brojke za nas budu pokretači, te smjernice kako skrojiti program koji će mladim ljudima biti potpora i osigurati im da, zahvaljujući znanjima, vještinama i kompetencijama koje će steći uključujući se u YES Centar, budu konkuretniji na tržištu rada. Iskreno se nadam da ćemo, stvarajući mrežu partnerstava iz javnog, privatnog i nevladinog sektora, osigurati dugoročnu održivost projekta, te bolje osnove za većom zapošljivosti mladih ljudi, posebno onih iz marginaliziranih grupa“, istakao je Amir Omanović, nacionalni direktor SOS Dječijih sela BiH.

Prema riječima ministra za rad, socijalnu politiku i povratak Vlade TK Zorana Jovanovića velika je uloga aktivnosti koje sprovode SOS Dječija sela u BiH.

Protokol koji je potpisan u Tuzli obuhvata i nastavak dugogodišnje saradnje vezane za smještaj djece u porodični model zaštite SOS Dječijih sela BiH, prevenciju izdvajanja djece iz porodica i promociju prava djece.