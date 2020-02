U UKC-u Tuzla hospitalizovana 33 pacijenta oboljela od sezonske gripe, zabilježeno pet smrtnih slučajeva

Trenutna higijensko-epidemiološka situacija na području Tuzlanskog kantona je stabilna i pod kontrolom. Broj oboljelih u ovoj sezoni je smanjen u odnosu na broj oboljelih prethodne godine. Trenutno su 33 pacijentna hospitalizirana u UKC-u Tuzla, a radi se o oboljelim od sezonske gripe influensa tipa A.

Ove godine zabilježeno je pet smrtnih slučajeva, što je također manje u odnosu na prethodnu godinu, a riječ je o osobama koji su već imali neko od hroničnih oboljenja.

”Mi smo u ovoj sezoni ako pratimo kretanje gripe od 30.09 pa do današnjeg dana registrovano je 18.644 oboljela od ari, te 3,644 slučaja ili bolesti sličnih gripi. Najvise oboljelih je u starosnoj dobi od pet do 14 godina radi se o djeci školskog kog uzrasta , te osobe starosne dobi od 34 do 64 godine radno aktivno stanovnistvo. Sto se tice hospitaliziranih pacijenata, kroz ukc od pocetka sezone hospitalizirnoa je priblizno 80 pacijenta, od toga kod 60 bolesnika labratorisjki je potvrdjeno pruisustvo vriusa influense i dominira tip A virusa gripe” – kazala je Jasmina Brkić Džambić, specijalista epidemilog u Zavodu za javno zdrastvo TK.



Posjete bolesnicima koji su hospitalizirani u UKC-u Tuzla još uvijek je zabranjen zbog realtivno vrlo lakog prenosa gripe, a iz Zavoda za javno zdravstvo savjetuju neke od standarnih mjera prevencije kao što su pranje ruku, izbjegavanje masovnih okupljanja, ali i kozumiranje što više vitamina i tečnosti. Također jedna od preventivnih metoda je i vakcinisanje.

”Na klinci za infektivne bolesti je 26 pacijenta hospitalizirano, tri pacijenta su u težem stanju i oni su smješteni u jedinci intezivnog liječenja klinke za anesteziju i reanimaciju , dok ostala četiri pacijenta raspoređena na Kliniku za plućne, Kliniku za interne i Kliniku za dječije bolesti ” – istakla je Brkić Džambić.