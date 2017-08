U većem dijelu BiH sutra oblačno s pljuskovima i grmljavinom

U Bosni sutra se očekuje pretežno, a u Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša, pljuskovi i grmljavina bit će u većem dijelu BiH. Poslijepodne prestanak padavina u Krajini. Na jugu Hercegovine bit će uglavnom, bez padavina.

Vjetar u Bosni, slab do umjeren, sjeverozapadni, a u Hercegovini, umjeren, jugozapadni. Prema kraju dana u Hercegovini vjetar u skretanju na sjeverne smjerove. Jutarnje temperature od 13 do 18, na jugu od 19 do 23, a dnevne od 18 do 23, na jugu od 29 do 34 stepena.

U BiH danas je bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost. U večernjim satima u Krajini se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina.