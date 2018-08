U Živinicama otvoren Centar za biznis: Radne dozvole za samo dva sata

Svečanim presijecanjem vrpce u Živinicama je otvoren Centar za biznis, u kojem se dozvole rad izdaju za samo dva sata. Centar za biznis otvorili su Općinski načelnik Samir Kamenjaković i ministar privrede u Tuzlanskom kantonu Osman Puškar, uz prisustvo živiničkih poslodavaca.

Riječ je iznimno značajnom Centru koji će radit u nadležnosti Službe za lokalni ekonomski razvoj, finansije i trezor Općine Živinice, a njegova osnovna uloga je poboljšanje poslovnog ambijenta na području Općine Živinice.

Centar za biznis će biti od ključne važnosti za dalje unaprijeđenje poslovne saradnje i dobra prilika za sve one koji imaju ideje za pokretanje vlastitog biznisa da ih realizuju.

Prednosti novootvorenog Centra za biznis su višestruke u cilju poboljšanja saradnje sa poslovnim sektorom kroz pojednostavljenje procedura investitorima u Općini Živinice, uvođenje registra obrta, pravljenje plana kapaciteta u postojećim poslovnim zonama, uspostavljanje i uređenje novih poslovnih zona, kao i pokretanje projekata javnog privatnog partnerstva koji će unaprijediti životnu sredinu u Općini Živinice.

Novootvoreni Centar za biznis će biti mjesto za pružanje usluga svim privrednicima, bilo da se radi o domaćim ili stranim investitorima, postojećim poduzetnicima ili građanima koji se namjeravaju baviti biznisom. Mjesto gdje će svaki poduzetnik ili osoba koja želi da se bavi biznisom znati gdje se trebaju obratiti za informacije, stručnu pomoć ili razgovor. Svi službenici u Centru za biznis će biti njima na raspolaganju, te će prema riječima načelnika Kamenjakovića biti njihov servis.

Također, Centar će biti i mjesto okupljanja poslodavaca kako bi zajednički radili u cilju razvoja novih ideja i planova za biznis.

Samim osnivanjem Centra za biznis, pored skraćivanja procesa izdavanja odobrenja za rad samostalnim djelatnicima na dva sata, riješen je i problem izdavanja rješenja za izdavanje smještajnih objekata u vlastitim domaćinstvima u Općini Živinice.

Naime, s obzirom na činjenicu da se pojavila velika potreba za izdavanjem smještaja u vlastitim domaćinstvima u Općini Živinice naši građani su na taj način počeli da ostvaruju vlastite prihode zbog kojih su mogli biti kažnjeni, jer nisu mogli dobiti dozvolu za rad. Službenici Centra za biznis uz pomoć Općinskog načelnika odmah su pristupili rješavanju zakonskih prepreka za utvrđivanje minimalnih uvjeta, razvrstavanje i kategorizaciju smještajnih objekata u domaćinstvu, kako bi građani Općine Živinice sada mogli dobiti dozvole za rad, i u skladu sa Zakonom ostvarivati prihode od svog rada. Osim što je spriječeno kažnjavanje naših građana koji ostvaruju priohode na ovaj način, izdavanjem rješenja za rad kroz utvrđivanje minimalno tehničkih uvjeta smještajnih objekata u domaćinstvu sigurnost za goste koji odsjedaju u našoj Općini podignuta je na znatno veći nivo.

Novi način rada sa poslodavcima i otvorena vrata lokalne uprave, od Načelnika pa do svih službenika Centra za biznis ima za cilj razvoj privrede u Općini Živinice.

Načelnik Kamenjaković je ovom prilikom pozvao sve poslodavce da dođu u Centar za biznis, jer je to njihov Centar, i da se aktivno uključe u kreiranje politike povoljnijeg poslovnog ambijenta na području Općine Živinice i politike za rješavanje problema u sektoru privrede.

Nakon svečanog otvaranja prisutnima su se obratili Općinski načelnik Samir Kamenjaković i ministar Osman puškar koji su govorili o značaju otvoranja Centra za biznis, potom je uslijedio obilazak kancelarija i upoznavanje sa službenicima ovog Centra.

“Mi imamo negdje oko 1.080 obrta i 380 privrednih subjekata. Trenutno imamo trideset i pet miliona konvertibilnih maraka ulaganja u privredu Općine Živinice, i direktno u otvaranje novih investicija, novih fabrika koje će omogućiti negdje oko hiljadu radnih mjesta za naše građane. Centar za biznis, prije svega, ima ulogu da okupi sve investitore i sve investicije na jednom mjestu. Ono što smo postigli prije otvaranja Centra za biznis je izdavanje dozvole koja se nekada čekala više mjeseci, a danas se u Živinicama izdaje za dva sata. Riješili smo booking koji je također bio jedan problem, s obzirom da imamo aerodrom u blizini i to bi trebalo u potpunosti pomoći novim investitorima koji bi dolazili u Općinu Živinice. Dakle, sublimirali smo kompletan projekat ulaganja u Općinu Živinice, uključujući određene poslovne zone i adminstrativni put koji bi svi trebali proći do ulaska u investiciju”, istakao je načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković.

Ministar Osman Puškar istakao je da je otvaranje Centra za biznis upravo posljedica izvanrednog napretka Općine Živinice i kada su u pitanju investicije, a naročito kada je u pitanju stvaranje poslovnog ambijenta za nove investitore.

“Želim reći da Centar za biznis koji se danas otvara u lokalnoj zajednici Živinice pokazuje jedan izvanredan napredak lokalne zajednice Živinice. U tom smislu posebno po investicijama. Neki parametri koji se sad pokazuju, polako, ali sigurno pokazuju da onaj koji uporno radi na svom razvoju, on kvalitetno i ide naprijed. U investicionom ciklusu lokalnih zajednica imamo preko četiri stotine miliona konvertibilnih maraka. To je ogroman novac koji se okreće, i koji stvaraju pojedinci, poduzetnici i njima su ovakvi centri potrebni. Potrebni su za konsultativne poslove, za registraciju biznisa, uređenje određenih odnosa kada su u pitanju radni odnosi. Čini mi se da Općinu Živinice često prepoznaju kao još neku općinu u Tuzlanskom kantonu. Ovdje ima negdje oko dvije hiljade obrta, odnosno malih i srednjih preduzeća i to će svakako dati veliki doprinos njihovom kvalitetnijem radu”, rekao je ministar privrede TK-a Osman Puškar.

Selmir Šljivić, Sekretar Udruženja poslodavaca kazao je da će Općina Živinice uskoro dobiti i BFC certifikat.

“Zadovoljni smo od samog početka mandata načelnika Samira Kamenjakovića, mi kao Udruženje poslodavaca sa područja Općine Živinice smo mu dali apsolutnu podršku u svim njegovim naporima za boljitak privrednika našeg područja. Otvaranjem Centra za biznis iz Živinica se šalje jako dobra poruka, koja treba da odjekne diljem Bosne i Hercegovine. U Živinicama je jako dobro poslovati, imamo dobre uvjete poslovanja, imat ćemo i još bolje uvjete i najavljujemo da ćemo zajedno sa Udruženjem poslodavaca, Općinom Živinice i Općinskim načelnikom uskoro dobiti BFC certifikat, a to je biznis friendly certifikat, što znači da je to jedna dodatna pogodnost sa međunarodnog aspekta da je dobro poslovati u Živinicama i mi kao poslodavci smo jako zadovoljni s tim i dajemo apsolutno podršku u naporima načelniku Samiru Kamenjakoviću da na području Općine Živinice napravi što bolje uslove za poslovanje”, rekao je Sekretar Udruženja poslodavaca Selmir Šljivić.

Nakon svečanog dijela otvaranja održan je i sastanak na kojem su načelnik Kamenjaković, mistar Puškar i prisutni živinički poslodavci razgovarali o trenutnom stanju privrede u Tuzlanskom kantonu, gdje je ponovo istaknut značaj otvorenog Centra za biznis u Živinicama.