Učesnici mostarskog sastanka optimistični o mogućnosti formiranja vlasti

Prvi službeni razgovori HDZ-a BiH o formiranju vladajuće većine s predstavnicima ”osmorke”, predvođene SDP-om, Narodom i pravdom (NiP) te Našom strankom, idu u dobrom smjeru, ocijenili su učesnici današnjeg sastanka.

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović novinarima je kazao kako mu se čini ”da današnja analiza rezultata izbora govori da se može naći kvalitetna većina kada je u pitanju i entitet, i BiH”.

Čović je ustvrdio kako je programska osnova ključ svega, a ona će se temeljiti na tri cjeline: euroatlantske integracije, vladavina prava i socioekonomske teme.

Istakao je kako se u ovom trenutku razgovara isključivo o programskoj osnovi i koalicijskim kapacitetima zainteresiranih strana, dok podjela resora i kadroviranje nije na stolu.

”Želimo da kada Vijeće ministara BiH predloži neko zakonsko rješenje da znamo da postoji koalicijski kapacitet koji će usvojiti to rješenje. Na žalost, to zadnje četiri godine nismo imali. Ako želimo praviti vlast onda to moramo imati i moramo znati da smo partneri, a ne da idemo glasati od tačke do tačke dnevnog reda ili od sjednice do sjednice parlamenta”, ustvrdio je Čović.

Dodao je kako se razgovori o mogućoj saradnji nastavljaju, pa je tako za ponedjeljak zakazan sastanak s predstavnicima SNDS-a. Na novinarsko pitanje je li razgovarao s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem, Čović je odgovorio da nije, te je dodao kako je bilo kontakata na nižim nivoima.

Borba za Klub Bošnjaka

Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić također je bio optimističan te je kazao kako je dosadašnji razgovor bio otvoren i iskren.

Po njegovim riječima, razgovaralo se prije svega o tome da u fokusu buduće vladajuće većine mora biti program koji će se bazirati na tri teme: euroatlantske integracije, vladavina prava te ekonomskosocijalne reforme.

”Postigli smo vrlo visok nivo saglasnosti da je vrlo važno da buduće vlade imaju konkretan program, konkretan plan djelovanja, a ne da se vlade formiraju samo na osnovu toga što ima dovoljan broj ruku i da bi se dijelili resori”, ustvrdio je Nikšić.

Komentirajući koalicijski kapacitet ”osmorke”, Nikšić je kazao kako će ta politička opcija imati 13 mjesta u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i 39 zastupnika u Zastupničkom domu Federacije BiH.

”Trenutno je situacija da će u Klubu zastupnika iz reda hrvatskog naroda HDZ BiH sa svojim partnerima imati apsolutnu većinu. Naša grupacija okupljena oko ovog sporazuma imat će većinu u Klubu zastupnika iz srpskog naroda i većinu zastupnika u Klubu ostalih. Utakmica se vodi za većinu u Klubu Bošnjaka. Imajući u vidu situaciju u Tuzlanskom kantonu i trgovinu pojedinim zastupnicima, došli smo u do toga da u ovom trenutku imamo omjer 10-10. Dakle, preostala su tri zastupnika od kojih bi jedan mogao biti izabran na direktan način, a najmanje dva da ”idu u šešir”, ali to je nešto što će se rješavati u periodu koje je pred nama”, istaknuo je Nikšić.

Izmjene Izbornog zakona

Upitan da prokomentira insistiranje hrvatske strane na rješavanju pitanja Izbornog zakona BiH, Nikšić je odgovorio kako Izborni zakon nije samo interes HDZ-a BiH već „da je to interes BiH i svih njenih građana”.

Predsjednik NiP-a Elmedin Konaković nadovezao se na tu temu, kazavši kako su rješenja o kojima su razgovarali u Neumu bila opsežnija i kvalitetnija.

”Govorilo se o izmjenama ustava i ukidanjima etničkih prefiksa i mogućnostima da se biraju predstavnici svih naroda na prostoru cijele BiH i onih koji ne pripadaju narodima. Da je bilo političke volje i hrabrosti lidera, država BiH i svi građani u njoj mogli su imati konkretnija rješenja” kazao je Konaković.

”Zato se nadam da ovaj novi pristup, jedna nova energija, hrabriji pristup pregovorima u BiH može smanjiti taj prostor populizma u kojem profitiraju samo interesne grupe i pojedinci i da naši kvalitetni dogovori programski mogu donijeti rješenja od kojih će koristi imati svaki građanin ove zemlje, jednako na cijelom prostoru BiH”, dodao je Konaković.

Svi učesnici današnjih razgovora istaknuli su kako se razgovori nastavljaju sa svim ostalim strankama, ali da će ustrajati na programskim principima.

”Kad se završe razgovori o programu pričat će se o kadrovskim rješenjima, danas smo pričali kako promijeniti stanje u BiH”, zaključio je Nikšić.

