Učesnici pohoda mira ‘Sarajevo-Nezuk-Potočari 2018’ krenuli iz Sarajeva

Udruženje građana “Svjedoci svog vremena” u povodu obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici sedmu godinu organizira pohod mira “Sarajevo-Nezuk-Potočari 2018”, a ovogodišnji učesnici krenuli su jutros iz Sarajeva.

– Ove godine krenulo je 35 učesnika na put dug oko 280 kilometara. Dvoje učesnika će se pridružiti u Kalesiji, a petero u Nezuku – kazao je Feni jedan od organizatora Muhamed Papić.

Dodao je da je prvog dana planirano pješačenje do Planine Ozren (Ovčija ravan) gdje će kolona učesnika prenoćiti.

– Drugog dana planirano je pješačenje do Planinarskog doma Ponijerka Olovo, gdje će učesnici prespavati, a trećeg dana predviđeno je pješačenje do Planinarskog doma “Javorje” Konjuh. Učesnici pohoda mira četvrtog dana pješačit će do Jelovog Brda, gdje će i noćiti – naglasio je Papić.

Petog dana pješačit će se do Nezuka, gdje će se učesnici priključiti tradicionalnom Maršu mira “Nezuk-Potočari”

– Nadamo se da ćemo na ovaj način doprinijeti jačanju osjećaja zajedništva, pripadnosti, odgovornosti i povezanosti, odati počast nastradalima, podsjetiti te dati skromni doprinos da se ne dozvoli zaborav i da se nikada i nikome više ne dogodi genocid – poručili su iz Organizacionog odbora pohoda mira “Sarajevo-Nezuk-Potočari 2018”.