Udruženje poslodavaca FBiH poziva DERK da odbije zahtjeve za povećanje tarife za mrežarinu i tarife za rad NOSBiH

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine najoštrije se protivi neopravdanom i neprihvaljivom zahtjevu Elektroprijenosa BiH koji je od Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) zatražio povećanje tarife za usluge prijenosa električne energije tzv. mrežarine za oko deset posto, kao i zahtjev Nezavisnog operatera sistema u BiH koji traži povećanje tarife za rad NOS-a i tarife za sistemsku i pomoćne usluge za 2020. godinu za oko 50 posto.

Naime, Elektroprijenos BiH zatražio je o DERK-a povećanje tarife za usluge prijenosa električne energije (mrežarina) za otprilike deset posto, što predstavlja povećanje ukupnog prihoda ove kompanije za oko 25 miliona KM, dok Nezavisni operater sistema u BiH traži povećanje tarife za rad NOS-a, kao i tarife za sistemsku i pomoćne usluge za 2020. godinu za oko 50 posto, što opet predstavlja povećanje prihoda za oko četiri miliona KM.

Iz Udruženja poslodavaca FBiH smatraju da je predloženo povećanje apsolutno neopravdano i neprihvatljivo te da je apsurdno da Elektroprijenos BiH kao razlog za povećanje usluga prenosa električne energije navodi isključenje Aluminija Mostar. Iz Udruženja poslodavaca FBiH, također, napominju da su u državama regiona ove tarife znatno niže nego u Bosni i Hercegovini.

”Ukoliko DERK prihvati prijedloge, to će značiti povećanje cijene mrežarine na prijenosnoj mreži i povećanje ukupne cijene električne energije od tri do četiri posto, odnosno, ukupnih troškova nabavke električne energije za sve velike kupce u BiH priključene na visoki napon. Kao posljedica toga, u narednom koraku, bi došlo do povećanja distributivnih mrežarina, a što bi imalo direktni uticaj na sve kupce električne energije, uključujući i domaćinstva, te bi na koncu rezultiralo povećanjem cijena proizvoda i usluga”, ističu iz UPFBiH.

Shodno navedenom, Udruženje poslodavaca FBiH poziva DERK da razmotri opravdanost traženog povećanja, da se uradi analiza troškova mrežarine u državama regiona i pokazatelja poslovanja u proteklom periodu, jer iz onoga što je trenutno dostupno javnosti, opravdanost povećanja cijena tarifa se ne može ničim opravdati.