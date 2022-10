Udruženje poslodavaca FBiH pripremilo dokument “Šta poslodavci očekuju od vlasti”

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, koje okuplja 20.000 članica, firmi i pravnih subjekata u FBiH, pripremilo je dokument “Šta poslodavci očekuju od vlasti” u kojem su dostavljeni prijedlozi zakona, podzakonskih i provedbenih akata za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta i rasterećenja privrede.

Ovaj dokument dostavljen je svim političkim strankama koje su učestvovale na općim izborima održanim 2. oktobra u BiH, a biće predat i novoformiranim vlastima.

“Radi se o prijedlogu neophodnih reformi u oblasti rada i zapošljavanja, privrede, zdravstvenog osiguranja, doprinosa, carinske politike itd. Svih propisa koji bi unaprijedili položaj realnog sektora i privatnog biznisa u FBiH. Radi se o dokumentu kojim je predloženo 40 konkretnih izmjena i dopuna propisa po članovima zakona ili podzakonskih akata koje je neophodno mijenjati kako bi se unaprijedio poslovni ambijent u BiH”, rekao je Mario Nenadić, direktor Udruženja poslodavaca FBiH.

Na držanom nivou su predložili set izmjena propisa koji se odnose na carinsku politiku, uvozno-izvoznu politiku, politiku akciza te zakone o strancima. U dokumentu su predložili i formiranje Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju BiH, koja je jedna od rijetkih zemalja u kojoj ne postoji ekonomsko-socijalni dijalog.

Na nivou FBiH predložili su niz zakona iz oblasti fiskalne politike koji imaju za cilj smanjenje opterećenja na rad kroz smanjenje doprinosa na plaće, oslobađanje investicija od plaćanja poreza na dobit, smanjenje cijena pojedinih federalnih taksi. Također su tu i prijedlozi izmjena i dopuna zakona iz oblasti radnog prava, zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja itd.

“Čitav niz prijedloga smo dali, najvažniji, koji bi nama donio najveće benefite je smanjenje opterećenja poslodavaca kada se radi o plaćanju dana bolovanja. Mi smo jedna od rijetkih zemalja koja plaća svaki od 42 dana dozvoljenog bolovanja koja ide na teret poslodavaca. Mi smo predložili propise i trenutno je jedan takav u proceduri, izmjena Zakona o zdravstvenom osiguranju koji predviđa da se bolovanje na teret poslodavca svede na 15 ili koji dan više. Dakle, ono što je izdrživo. To bi nam u krajnjem slučaju relaksiralo stanje u realnom sektoru, poboljšalo poslovni ambijent i omogućilo u konačnici da dio tih sredstava usmjerimo prema plaćama i standardu radnika”, rekao je Nenadić.

Dodao je da bi eventulnim rasterećenjem značajan dio ostvarenih rezultata poslodavci mogli usmjeriti na razvojnu politiku.

Istakao je da poslodavci nikada nisu dobili svoj prostor, posebno na nivou BiH, jer na državnom nivou nije funkcionalan ekonomsko-socijalni dijalog koji je propisan međunarodnim konvencijama.

“Vlasti, poslodavci i radnici moraju više razgovarati. Moramo usklađivati interese, potrebe, politike. Očekujemo puno više od vlasti kada se radi o razumijevanju ovog ekonomsko-socijalnog dijaloga”, rekao je Nenadić.

Smanjenje opterećenja na rad je tema o kojoj se priča već nekoliko godina. Nenadić smatra da je riječ o jako važnom pitanju za poboljšanje ukupnog poslovnog ambijenta u BiH.

“Nije nepoznato da imamo najveća opterećenja. Bruto iznos plaće i primanja radnika je zaista neobično opterećen i kreće se više od 70 procenata u odnosu na neto primanja radnika. To je neizdrživo. To se mora hitno mijenjati. Poslodavci na to ne gledaju kao prostor za ostvarenje dodatne dobiti, već kao na relaksiranje odnosa između njih i radnika koje zapošljavaju”, rekao je Nenadić, istakavši da se trenutno poslodavci u FBiH suočavaju s više od 3.200 opterećenja na rad.

Kako je kazao, u relaksaciji ovih odnosa, oslobađanju određenih opterećenja, doprinosa, poreskih tereta na račun i na štetu poslodavaca vide prostor, između ostalog, i za povećanje standarda radnika.

“Mislimo da je došlo vrijeme o podizanju standarda radnika i podizanju ukupnih plaća, a ne samo minimalnih”, rekao je Nenadić.

U BiH je više od 380.000 nezaposlenih, od čega su tri četvrtine u FBiH. Nenadić tvrdi da se u FBiH još uvijek na listama zavoda za zapošljavanje nalaze sve osobe koje nemaju riješeno zdravstveno pitanje.

