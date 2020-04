UEFA odgodila utakmice Lige prvaka, Europske lige i play-offa

Europska nogometna federacija (UEFA) suspendirala je sve utakmice Lige prvaka i Europske lige do srpnja zbog pandemije koronavirusa, priopćila je krovna nogometna organizacija “Starog kontinenta” nakon današnje video konferencije sa svojim članicama.

UEFA je do sada već tri puta odgodila nastavak sezone zbog svjetske krize izazvane pandemijom koronavirusa, a nakon dogovora s predstavnicima 55 nacionalnih saveza odlučila je završnicu europskih kupova prebaciti za srpanj i kolovoz. To bi trebalo omogućiti domaćim prvenstvima da završe do kraja lipnja ako je moguće.

Odgođene su i sve utakmice reprezentacija predviđene za lipanj, uključujući i oglede play-offa za plasman na Europsko prvenstvo koje je još ranije prebačeno za iduću godinu. To uključuje i kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo žena 2021.

Prvotni termini play-off susreta bili su u ožujku, ali su zbog pandemije koronavirusa prebačeni za lipanj, a novi je termin u drugoj polovini godine.

UEFA je također, odlučila otkazati posljednju fazu Europskog prvenstva mlađih od 17 godina, zakazano za svibanj, kao i ono za žensko prvenstvo Euro 19, zakazano za srpanj.

Europsko U-17 prvenstvo za djevojke, zakazano za svibanj 2020. godine, odgađa se do daljnjega zato što je izlučno natjecanje za FIFA U-17 Svjetsko prvenstvo, baš kao i Europsko U-19 prvenstvo, zakazano za srpanj 2020. godine, koje je izlučno natjecanje za FIFA U-19 Svjetsko prvenstvo.

Završnica UEFA futsalske Lige prvaka, zakazana za travanj 2020., odgađa se do daljnjega.

Izvršni odbor ponovno je naglasio svoju potpunu privrženost licenciranju klubova i financijskom fair-playu te je zaključeno kako je zbog trenutne izvanredne situacije potrebno napraviti određene intervencije kako bi se olakšao rad savezima i klubovima, prenosi Hina.

IO je podržao prijedlog da se nacionalnim savezima omogući više vremena za okončanje postupka licenciranja, dok se postupak pristupa klubova u Uefina natjecanja ponovno ne definira.

Kao rezultat neizvjesnosti koju stvara aktualna situacija, Izvršni odbor je odlučio suspendirati odredbe kriterija za licenciranje klubova koji se odnose na pripremu i procjenu budućih financijskih podataka klubova (proračuna). Ova odluka isključivo se odnosi na sudjelovanje u Uefinim natjecanjima u natjecateljskoj godini 2020./21.

