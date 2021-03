Ugostitelji nezadovoljni novim mjerama Kriznog štaba TK

Pandemija korona virusa pored svih nevolja koje je donijela, uticala je u mnogome na ekonomske prilike u našoj zemlji. Zbog mjera koje su u proteklih godinu dana donošene, veliki broj ljudi je ostao bez posla, a u neku ruku ugostiteljski objekti su izvukli najdeblji kraj.

Jučerašnjom odlukom koju je donio Krizni štab, a koja se odnosi na skraćeno radon vrijeme ugostiteljskih objekata do 20h, ugostitelji će, tvrde pretrpjeti ogromnu štetu, a neke od njih natjerati i na otpuštanje radnika ili pak zatvaranje objekata.

“Nove mjere koje su jučer objavili su nenadene i ne znamo na osnovu kojih paramtera su one donesene, ali definitivno atak na ugostitelje jer odlukom Kriznog štaba se isključuivo ciljalo na ugostiteljske radnike. Nijednog momenta se nije išlo na cjelokupno zatvaranje jer je taj segment nejasan u kakavim uslovima i nije moguće da samo korona vlada u ugostiteljskim objektima i to je aspolutno apsurd jedan”- naglasio je ugostitelj Samir Mulaosmanović.

“Ova odluka sad što su donijeli to je strašno. Ja ću to jednostavno reći da me mogu gledaoci shvatit. Radimo kao da ne radimo. Niko nam ništa neće refundirati, mi ćemo imati proškove, , ne znam zašto je došlo do te odluke. Krizni štab je odlučio da ne radimo, a nijednog predstavnika ugostitelja nije bilo na sastancima”- naglasila je Snežana Dragović Čerkez

“Pored te mjere koja je donesena nije donesen set mjera pomoći, nego zatvaramo vas. Ne dajemo mogućnost da radite, ali vam nećemo ni pomoći. To je najtužnije od svega. Igraju se sa životima ljudi. Nas na području TK ima 20 hiljada koji smo direktno vezani za ovu granu privrede nije to mali broj ljudi”- dodala je Merima Džubur Grbić

Ovom odlukom pogođeni su i muzičari koji mahom nastupaju u ugostiteljskim objektima, a zbog ove odluke dovedeno je i u pitanje egzistencija onih koji žive od živih nastupa.

“Ovo je svakako u najmanju ruku sramotna odluka vladajućih struktura. Jer sam taj tajming da se završi radno vrijeme u 20h, pa kad ćeš svirati? Ne možeš svirati prijepodne” dodao je muzičar Mirza Mešanović.

“Nismo mi razlog zbog čega se ovo dešava Poatoje mnogo situacije u kojima smo mi zabranjeni,a drugi nisu. Ja ne kažem da korona ne postoji ni da ne predstavlja opasnost, ali na ovaj način to nije moguće” kaže Azur Jahić, muzičar

Danas su ugostitelji upravi policije MUP-a TK predali zahtjev da u skladu sa epidemiološkim mjerama sutra u 12 sati održe mirne proteste ispred Zgrade Vlade TK gdje će biti izneseni njihovi zahtjevi.

Ugostitelji su složni u tome da ove mjere nisu mjerodavne i da nemaju epidemiološku potporu koja prati povećani broj zaraženih osoba te poručili da od svojih zahtjeva predatih Kriznom štabu Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona neće odustati.